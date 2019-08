Diputado Jorge Alessandri: "Los carabineros también tienen corazón, también tienen derecho a amar a sus esposas"

24Horas.cl TVN

El diputado Jorge Alessandri se refirió al incidente ocurrido con el cabo primero Rodrigo Muñoz, quien se hizo conocido durante la jornada de ayer sábado tras utilizar patrullas para pedir matrimonio en el terminal San Borja.

"Me he informado que es un tremendo carabinero, que tiene una hoja de vida impecable, que hace tres años nuevos presta servicios policiales y no está con su familia. Que hace cuatro 18 de septiembre le toca trabajar y no está con su familia", planteó el parlamentario quien llegó esta tarde hasta la comisaría donde se desempeña el uniformado.

Además, sostuvo que el carabinero pidió autorización formal al terminal San Borja, enfatizando en que "el hecho demoró sólo dos minutos".

Con todo, Alessandri envió un mensaje al director general de Carabineros, Mario Rozas "que tenga humanidad cuando analice este hecho. Que vele porque los carabineros también tienen corazón, también tienen derecho a amar a sus esposas y que lo vean sus hijos, y también tienen derecho a una muestra de afecto, con orgullo, mostrando el uniforme".

Asimismo, pidió al ministro del Interior, Andrés Chadwick "que se ponga una mano en el corazón antes de pensar en sancionar a este Carabinero".