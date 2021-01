Diputado Silber busca ampliar legítima defensa en casos de portonazos y encerronas

El diputado argumentó que dado el alza que han registrado este tipo de delitos, la legislación actual no se ha podido adaptar, operando muchas veces en contra de la víctima que puede quedar, dado el vacío legal, como imputado.

Agencia Aton

29.01.2021

Durante la jornada de hoy, en la Cámara de Diputados, el parlamentario Gabriel Silber (DC), ingresó, junto a sus compañeros de bancada Daniel Verdessi y Víctor Torres, un proyecto de ley que busca extender la legítima defensa, para considerar también dentro del tipo al repeler encerronas o portonazos.



El diputado argumentó que dado el alza que han registrado este tipo de delitos, la legislación actual no se ha podido adaptar, operando muchas veces en contra de la víctima que puede quedar, dado el vacío legal, como imputado.



"Desgraciadamente como no opera la ley de legítima defensa privilegiada se requiere que el delincuente a lo menos cometa el escalamiento respecto de su vivienda", dijo Silber, quien señaló que "desde la Democracia Cristiana impulsar una reforma que vamos a ingresar a trámite que va a permitir ampliar los límites de la defensa privilegiada, como presunción de defensa a las víctimas frente a un delito para que esto opere en la proximidades de la casa habitación, de la oficina y también algo que es muy importante, al interior del vehículo particular de un ciudadano".