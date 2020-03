Diputado Urrutia tras ser captado en Reñaca: "Yo vivo allí, ese es mi barrio"

"Los periodistas son los que estaban incumpliendo, no tenían por qué estar allí", dijo el parlamentario, asegurando que "no tengo síntomas" y que su actuar no estuvo mal "porque aún no se decreta la cuarentena general".

24.03.2020

El diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, se refirió a lo ocurrido este fin de semana en el borde costero de Reñaca, donde fue captado caminando por la zona pese a la cuarentena preventiva, asegurando que "yo vivo allí, ese es mi barrio".

De acuerdo a lo señalado por el parlamentario, su presencia en el litoral no estuvo mal porque "no tengo síntomas" y actualmente no rige alguna prohibición total en la región.

"No existe la cuarentena general ni total. Solo es obligatoria para contagiados o para quienes han estado con personas contagiadas", dijo.

Asimismo, destacó no tener los síntomas del coronavirus además de "estar vacunado".

"No estaba en un día de playa, caminaba donde no hay congestión. Fui a abastecerme de recursos básicos hacia mi barrio. No es mi segunda vivienda", aclaró.

Finalmente, explicó que es en el terreno señalado donde "hago mi vida" y que fueron "los periodistas quienes estaban incumpliendo, no tenían por qué estar allí".