Diputado Walker exige renuncia de general Rozas por muerte de hincha Colo Colo

24Horas.cl TVN

29.01.2020

El diputado DC Matías Walker afirmó que el general director de Carabineros, Mario Rozas, debe renunciar a su cargo debido a los "numerosos casos de uso desproporcionado e irracional de la fuerza contra personas absolutamente inocentes que han realizado funcionarios de la institución”.



El parlamentario formuló estas declaraciones al referirse a la muerte de un hincha de Colo Colo ocurrida anoche, quien fue atropellado por un vehículo policial.



Walker dijo que “nada justifica atropellar y terminar con la vida de un hincha de fútbol de esa manera, aunque el vehículo haya sido apedreado. Hay una acción de Carabineros que persiste por uso desproporcionado de la fuerza, y por tanto ese uso de la fuerza, además indeterminado, tiene que tener una sanción, y no basta solamente con una sanción penal, sino que tiene que haber responsabilidades en el alto mando de Carabineros”.

: Carabineros por muerte de hincha: "Lo que ha ocurrido ha sido producto del ataque que había sufrido el carro policial" Leer más



“Esto le pudo haber pasado a cualquiera de nuestros hijos que van al estadio, tenemos que realmente sentarnos a reflexionar lo que está ocurriendo con el grado de violencia irracional en nuestro país, y así como condenamos el fin de semana que hubo un ataque incendiario contra un vehículo policial en Antofagasta, con personal de Carabineros dentro del vehículo, tenemos que condenar lo que ha sido este atropello de manera absolutamente irracional”, añadió



“Y también la conducta posterior de Carabineros, porque el carro lanzaaguas, en vez de auxiliar a esta persona, lo que hizo fue reprimir a quienes lo estaban auxiliando, y eso no puede ocurrir”, agregó.



El diputado Walker también señaló que “acá persiste un problema de uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros, esto se ha acreditado en numerosos informes, tanto de la Comisión interamericana de derechos humanos, de organizaciones como Human Right Watch, de la alta Comisionada de Naciones Unidas”.



“Acá hay un problema operativo, hay un problema que viene desde el alto mando de Carabineros. No puede ser que al igual como ocurrió en plaza Italia, con el fracasado acto de copamiento por parte del intendente Felipe Guevara, un camión de Carabineros acelere, pudo atropellar a más personas todavía", indicó.



“Carabineros tiene que ser intervenido, necesitamos priorizar la reforma a la institución. Esto lo concluimos hace años, cuando fuimos convocados a una mesa de acuerdo en materia de seguridad, con 150 medidas. Ahí estaba la restructuración completa de carabineros, a partir del caso del fraude en Carabineros de más de $26.000 millones", concluyó.

24horas.cl con información de Aton Chile