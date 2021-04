Diputados DC ofician a Ministro Paris por baja trazabilidad

24Horas.cl Tvn

08.04.2021

Tras conocerse que un tercio de los centros de atención primaria en el país no está realizando trazabilidad de los casos sospechosos y de sumar una serie de reclamos desde los municipios por falta de recursos para aquello, la bancada de diputados DC ofició hoy al ministro de Salud, Enrique Paris, para fiscalizar esta actividad “clave en el combate de la pandemia”.



El oficio encabezado por el diputado y médico, Víctor Torres, fue firmado por los diputados Iván Flores, Joanna Pérez, Matías Walker, Miguel Angel Calisto y Mario Venegas.



Al respecto, el diputado Torres señaló que “con motivo de esta segunda ola de la pandemia, generada por la enfermedad Sars-Cov-2, la mayoría de las y los expertos han coincidido en que una de las mayores deficiencias que está teniendo nuestro país para enfrentar la crisis sanitaria, es su estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento y en particular, han remarcado con énfasis la baja tasa de trazabilidad realizada”.



El diputado Iván Flores, en tanto, agregó que “la verdad es que este es un tema de enorme impacto, ya estamos con cifras peores a las del año pasado y no podemos seguir en esta escalada. No se puede combatir la pandemia con puro esfuerzo, se requieren recursos para apoyar a la atención primaria que realiza las labores de testeo y trazabilidad”.



Flores añadió que “queremos saber con exactitud cuántos son los recursos que se están gastando por parte del Ministerio de Salud y Secretarías Regionales Ministeriales por el concepto de trazabilidad; los recursos que se están traspasando a los municipios y centros de Atención Primaria de Salud para contratar personal que realice funciones de trazabilidad; y , por supuesto, le estamos pidiendo al gobierno que transparente si cuentan o no con un plan actual o a futuro para aumentar los recursos invertidos en la trazabilidad”.



A esto se suma que la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches y la directora del Departamento de Atención Primaria de la Universidad de Chile, Soledad Barría, han señalado que sin fortalecimiento del plan de trazabilidad, jamás se podrá contener y cortar la cadena de contagio, pues “se está dejando un espacio enorme para que las personas contagiadas sigan contagiando a las personas a su alrededor”.



Asimismo, un estudio realizado por estas dos instituciones, ha concluido que los principales problemas en la estrategia de trazabilidad serían que un tercio de los centros de atención primaria no está realizando trazabilidad de los casos sospechosos y que sólo al 23% de los pacientes que lo requieren se los puede aislar en residencias sanitarias en menos de 24 horas desde efectuada la solicitud".