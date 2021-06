Director del Buin Zoo ante nueva cuarentena: "Estamos en una situación realmente muy angustiosa"

Ignacio Idalsoaga expresó que "no hay ningún zoológico en Europa o Sudamérica que haya tenido que vivir un tiempo tan complicado" y que "no hemos querido en ningún momento bajar el bienestar de la vida de nuestros animales".

24Horas.cl Tvn

10.06.2021

Fueron dos semanas las que alcanzó a abrir el Buin Zoo debido a los cambios en el plan "Paso a Paso" ante la pandemia de COVID-19, donde ahora la región Metropolitana completa deberá volver a Cuarentena. Debido a aquel escenario, el recinto enfrenta una compleja situación económica.

El director del zoológico, Ignacio Idalsoaga, expresó que "lo que estamos viviendo hoy día, muy particularmente nos habla de una sociedad que no ha tenido esa empatía, esa capacidad de poder trabajar en equipo para protegernos, para vacunarnos, y para poder solucionar una situación que hace que empresas como la nuestra lleguen a una situación tan crítica".

"Hoy día nuestro llamado es a aquellos que todavía no se vacunan, que todavía siguen haciendo reuniones. Que se den cuenta de que están dañando a una sociedad, a empresas, al turismo, a empresas que vivimos de nuestros visitantes. Hoy día estamos en una situación realmente muy angustiosa", añadió Idalsoaga.

Luego, el director del Buin Zoo sostuvo que "nuestra historia habla de 320 días de un parque zoológico cerrado. Siete meses el año pasado, dos meses y medio ahora. Durante todo el verano, atendiendo solamente de lunes a viernes, más crisis social el año pasado. Nos dimos cuenta de que somos el país con los zoológicos más abatidos del mundo. No hay ningún zoológico en Europa o Sudamérica que haya tenido que vivir un tiempo tan complicado. ¿Qué hace la diferencia hoy día a mayo o junio del año pasado? El año pasado sobrevivimos prácticamente dos meses gracias a la caridad. Estábamos abiertos a recibirla y lo que la gente nos traía... los padrinos fueron nuestro gran soporte. Y salimos adelante porque llegaron los créditos. Hoy día eso es lo que hace la gran diferencia. No solamente estamos nuevamente cerrados, sino que además estamos pagando créditos que significan un 25% más de costos que no tenemos cómo cubrir".

Finalmente, Idalsoaga aseveró que "en este tiempo hemos dado muestra de resiliencia. Hemos tenido la capacidad como empresa de ajustar nuestros costos al máximo, pero hay cosas —como la alimentación, como los veterinarios, como los cuidadores de los animales— que no hemos podido bajarlos. No hay forma. No hemos querido en ningún momento bajar el bienestar de la vida de nuestros animales. Piensa que usamos 2.500 kilos de carne al mes, que solamente los rinocerontes al año consumen 1.100 fardos de pasto, 1.000 kilos de pescado. Las cantidades son monstruosas. Creo que lo hemos hecho bien".