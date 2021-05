Director de HRW para las Américas afirma que "no hay justificación para ofrecer un indulto genérico"

28.05.2021

El director de la división de las Américas Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que "es un error, es innecesario y no hay justificación para ofrecer un indulto genérico" para aquellas personas que fueron detenidas en el marco de las protestas del estallido social.

En conversaciones con el Canal 24 Horas, Vivanco manifestó no estar de acuerdo con la decisión que tomó la Comisión de Seguridad Pública del Senado, sobre votar a favor la idea de legislar el proyecto que busca indultar a manifestantes detenidos en 2019.

"No me parece que sea acorde con los estándares nacionales e internacionales propios de lo que es una democracia con un Estado de derecho", sostuvo.

Asimismo, el abogado explicó que el proyecto constituye un error, ya que se estaría confiriendo un indulto que desincentiva la protesta pacífica, además de considerar dentro de la medida a personas que cometieron delitos comunes, los cuales fueron graves.

"Me parece que con este tipo de decisiones se produce un debilitamiento y no un fortalecimiento del Estado de derecho, ya que Chile requiere que esta arista sea fuerte, respetuosa con los Derechos Humanos, con reglas claras para todos, pero no una aplicación selectiva de las normas", dijo.

En ese sentido, indicó que "también se debería otorgar un indulto genérico a los Carabineros que cometieron graves violaciones a los DD.HH.".