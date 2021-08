Director de la PDI por caso Vivanco: "Aún no tenemos la respuesta de la investigación"

Asimismo, Sergio Muñoz declinó referirse a la querella por malversación de fondos contra su predecesor en el cargo, señalando que es "un tema de investigación y esa reserva no me permite ahondar en esa condición".

18.08.2021

Durante la tarde de este miércoles, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, acudió hasta la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia donde se refirió a distintas polémicas en la que ha estado inserta la institución.

En ese sentido, Muñoz habló sobre el vuelco en el caso de Valeria Vivanco, la subinspectora de la PDI que murió en un procedimiento en La Granja, el cual mantiene a tres funcionarios de la institución suspendidos y siendo investigados por su eventual responsabilidad en los hechos.

Al respecto, el director general de la PDI sostuvo que "aún no tenemos nosotros la respuesta a la investigación que se está llevando en curso, por lo que sería bastante irresponsable de mi parte hacer una apreciación anticipada de ello", recalcando las instancias internas que mantiene la institución para casos en donde funcionarios violen la ley.

"Hemos sido quienes hemos puesto a disposición de tribunales a funcionarios que se apartaron de la doctrina institucional, y que han participado en delitos, y eso ha sido público", enfatizó.

Junto con ello, Muñoz señaló que "en el caso que hoy día nos afecta, y que también es muy penoso para la institución por vivir esta realidad, que vuelvo a insistir, se está investigando, no se ha resuelto nada, porque se ha hablado de un homicidio, que es un delito que está premeditado, se ha coludido para realizarse, y en este caso está en investigación para establecer cuales son las reales circunstancias de lo que ocurrió".

Querella contra exdirector general de la institución

El actual director general de la PDI se refirió a la querella en contra de su predecesor, Héctor Espinosa, el cual se encuentra formalizado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero.

Al respecto Muñoz indicó que "respecto a la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos y otros ilícitos que involucra al exdirector general de la Policía de Investigaciones y otros funcionarios, yo optaría por dejar la palabra (a la comisión), porque para preguntas y respuesta en el entendido de que es un tema de investigación y esa reserva no me permite ahondar en esa condición".

Asimismo indicó que "yo le dije en un mensaje hacia el interior de la institución, y también en una publicación que hice a los medios, que siempre primará el principio de inocencia, y además de eso, no tener mayor información seria sobre los detalles de estos hechos".

"Sé que el Consejo de Defensa del Estado preparó una querella de esto, y en ese entendido, la verdad es que los detalles no me corresponde referirme. Aquí me ofrezco a interactuar si hay alguna inquietud que pudiera responder dentro de las facultades que tengo", recalcó.

Posteriormente, Muñoz también dijo que no cuenta con más detalles del caso de Espinosa, pero que él en particular transparentará su uso de gastos reservados.