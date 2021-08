Director de la PDI por crimen de Valeria Vivanco: "Aquí no hay ninguna confabulación, ningún montaje"

24Horas.cl Tvn

13.08.2021

El director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, sostuvo una entrevista con 24 Horas en la que se refirió a la investigación que existe sobre funcionarios policiales por su eventual responsabilidad en la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco y también entregó su opinión respecto al caso de posible corrupción que involucra a la ex máxima autoridad de la institución, Héctor Espinosa.

Crimen de Valeria Vivanco

Consultado sobre el "vuelco" que tuvo la investigación, después que los peritajes establecieran que el disparo que dio muerte a la policía provino de un arma institucional, indicó que fue "a finales de julio cuando el jefe nacional, junto al subdirector operativo me dan cuenta de esa situación y es cuando se dispone un proceso administrativo en vista a establecer el desarrollo de la investigación".

"Inmediatamente (se dio aviso al Ministerio Público) cuando eso ocurre, eso es en estricta relación entre el equipo investigador y el fiscal, me dan cuenta porque involucra a nuestros funcionarios", comentó Muñoz.

Aseguró que la posibilidad de que el disparo provenía del arma de un policía estuvo desde un principio como "hipótesis", pero que no la conoció en un inicio: "eso era parte de la investigación inicial (¿no la conoció?) no, no... me dan cuenta cómo va a avanzando la investigación", pero que eso no le habría sido informado posteriormente.

"Siempre tiene que haber una hipótesis, que pudo haber salido de las armas que están participando en este procedimiento, por eso se le retiró a los funcionarios el arma y se le hacen estas pruebas iniciarias", aseguró respecto al procedimiento que ahora también es objeto de una investigación interna para determinar si hubo errores de protocolo y que determinarán si "están hechos en norma".

Consultado sobre si hubo dilación en la entrega de las pruebas de parte de la PDI a la Fiscalía, el director indicó: "eso es lo que me va a arrojar el proceso investigativo".

Sobre por qué no se detectó antes que el arma usada tendría una bala menos, dijo que en caso de llevar un registro diario "podría establecerse que faltaba o no munición", sin embargo, aseguró que "tenemos un arma que es de cargo fiscal y la usamos durante toda la carrera (...) no registramos a diario nuestra salida con nuestras armas de puño, sí se registran las armas de apoyo al inicio de un operativo".

"Para cada servicio se le entrega un armamento (a los funcionarios) que tienen que utilizar con cierta cantidad de munición, en el caso nuestro es un arma de uso permanente (...) se revisa dos veces por mes, hay comisiones en cada unidad que es la encargada de mantener ese registro", explicó Muñoz, sin embargo, aseguró que sería "imposible que todos los días a los detectives se les revisara su armamento, se les contara la munición".

Al respecto dijo que no descartaba la posibilidad de cambiar el protocolo de revisión de armas, dependiendo de los resultados de la investigación.

¿Pacto de silencio entre los inspectores involucrados?

Sobre esta posibilidad Muñoz especificó: "no podría anticiparme a eso porque es producto de la investigación. Empatizo mucho con la familia y entiendo su frustración y rabia, y por eso me he comprometido a llevar este proceso lo más rápido posible".

Dijo que esta situación que vive la institución no es comparable "con ningún otro caso" y que " la institución ha sido transparente, nosotros mismos hemos puesto a disposición de los tribunales, de la Fiscalía este cambio en la dirección de la investigación, porque buscamos la verdad (...) aquí no hay ninguna confabulación, no hay ningún montaje".

En ese sentido, explicó que el haber enviado los peritajes balísticos al FBI "es una forma de transparentar nuestros procedimientos,una forma de poder complementar una decisión colegiada".

Consejo de Defensa del Estado se querella contra exdirector Héctor Espinosa

"Tengo la mejor opinión de él porque fue nuestro director, fue un gran líder, una persona íntegra (...) hoy día también es materia de una investigación que se lleva a cabo y tendrá que dilucidar cuáles son las responsabilidades que eventualmente podría tener o no", comenzó diciendo el actual director de la PDI.

Respecto a si este tipo de situaciones, en la que Espinosa es investigado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos, pueden dañar la imagen de la Policía, dijo: "el mensaje que quiero entregar yo (...) voy a poner a disposición de la gente toda nuestra objetividad y transparencia, ellos necesitan que esta institución siga siendo y se mantenga en el sitial que está y en el que se nos ha posicionado en toda la historia".

Sobre si hay corrupción o no en la institución, enfatizó que "no se ha determinado nada aún, hay antecedentes que se han filtrado, no sé cuál es la seriedad de esa información porque es una investigación secreta". Por eso, fue tajante en señalar que "eso lo resuelven los tribunales".