Director de la Policía de Investigaciones tras acusaciones: "Hay sectores de la sociedad que necesitan que se odie a la PDI"

07.05.2019

El director general de la Policía de Investigaciones 8PDI), Héctor Espinoza, salió a defenderse de las acusaciones que pesan en su contra referidas a la querella interpuesta por exfuncionarios, donde se le acusa de mal uso de viáticos y compras de pasajes, sobreprecio en la compra de vehículos y la inexistencia en su hoja de vida del arresto que habría tenido 1980.

En entrevista con La Tercera respecto a su arresto, Espinoza lo desmintió categóricamente, planteando que "no tengo ningún día de arresto en mi hoja de vida, eso es categórico. Si hubiera tenido un solo día de arresto me habría costado mucho llegar, primero a la academia y luego a director general. En Biobío no tengo ninguna sanción, eso es absolutamente falso".

Consultado por los cuestionamientos respecto al vehículo, el líder de la PDI planteó que éstos se cambian cada cierto tiempo y "no ocurre porque al director no le gusta el que tiene", aclarando que en 2016 la gente a cargo de los vehículos decidió dar de baja el anterior y comprar el mismo, con mejoras en seguridad y velocidad, entre otras.

"La compra se hizo a través de Mercado Público. Hubo una evaluación técnica de la renovación del campo automotriz, y eso es que observa la Contraloría, porque en los informes técnicos habrían algunos errores. Producto de eso, se ordenó un sumario administrativo y se tomaron las medidas correctivas para que esto no vuelva a ocurrir, y luego se sancionaron a las personas que no fueron prolijas en hacer la adquisición".

En ese sentido aclaró que no existe delito, porque si no, "la Contraloría habría denunciado al Ministerio Público y no se hizo nada de eso. No hay enriquecimiento ilícito de nadie, y si hubo un error, ya lo rectificamos".

Espinoza también se refirió a los viajes cuestionados, aclarando que tiene 14 viajes en cuatro años. Explicó, por ejemplo, que "en el viaje a Dubai, fueron 10 días de comisiones de servicio, de los que se me pagan 6 días de viático. No es lo que se dice. Eso debe quedar claro".

Con todo, desmintió además que durante su gestión se estén desarrollando prácticas de compras de pasajes similares a las que se investigan en el Ejército. Además, indicó que hay que revisar quiénes están detrás de las acusaciones en su contra.

"Son personas que han sido desvinculadas de la institución por exceso de licencias médicas, en algunos casos, fraudulentas. Son grupos que lo único que quieren es desprestigiar la institución. Nos ha costado mucho llegar donde estamos, ser la institución más valorada del país. Ha sido un trabajo de mucha gente y por supuesto hay sectores de la sociedad que necesitan que se odie a la PDI. No es conviene tener una policía profesional, eficiente como la actual".

Consultado sobre qué sector de la sociedad sería ese, Espinoza llama a sacar propias conclusiones. "Aquí hay gente que es investigada por nosotros, que ha sido desvinculada de la institución y que quiere hacer un daño terrible a la PDI. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila, porque todo lo que ha hecho, lo he hecho en el marco de la legalidad".