Director de Migraciones dice que reconducciones tienen tasa de rechazo de 80% y buscan nuevo mecanismo de expulsión

13.04.2022

El Director Nacional de Migraciones, Luis Thayer, aseguró que la reconducción de migrantes irregulares para que vuelvan a sus países no es una herramienta vigente y que el gobierno ya busca otro mecanismo de expulsión que esté ajustado a un debido proceso.

La autoridad mencionó que, de acuerdo a reportes de la PDI, la tasa de rechazo sobre las reconducciones son sobre el 80%.

En ese sentido, el director señaló que si bien la "reconducción no es hoy una herramienta que esté vigente como instrumento de control fronterizo (...) va a estar circunscrita principalmente a las nacionalidades de aquellos países de los nacionales de los cuales provienen (Perú y Bolivia)”.

Detalló que ya se trabaja para coordinar las cuestiones complejas de los temas migratorios, donde se encuentra la PDI, y que en el caso de las personas que ingresen con antecedentes a implementar una política de expulsiones.

“En los casos de personas que tengan antecedentes que hayan cometido delitos vamos a partir de estas coordinaciones que estamos estableciendo con los distintos actores, policía de investigaciones, carabineros a implementar una política de expulsiones para este tipo de situaciones", explicó Thayer.

Finalizó diciendo que la principal diferencia con el gobierno anterior sería que harán expulsiones de acuerdo a la ley: "no nos vamos a saltar la ley y no vamos a tratar de buscar resquicios para que no se cumpla la ley. Vamos a respetar el debido proceso de las personas".