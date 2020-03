Director HRW Américas por golpiza a adulto mayor: "Es imposible que Carabineros recupere legitimidad con conductas repugnantes como esta"

24Horas.cl TVN

10.03.2020

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), se refirió a través de su cuenta en Twitter a la golpiza por parte de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros denunciada por un adulto mayor tras viralizarse un video la tarde de este lunes.

Adulto mayor denuncia golpiza de Carabineros: "Siguieron insistiendo y no había necesidad de seguir agrediéndome" Leer más

Vivanco calificó el actuar de los uniformados como un "espectáculo grotesco de brutalidad policial" y aseguró que es "imposible que Carabineros recupere legitimidad ciudadana con conductas repugnantes como esta".

Asimismo, sostuvo que "es difícil que Carabineros eleve la moral de sus funcionarios si siguen cometiendo estos abusos".

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (Agencia Uno).

Tres comentarios: a)espectáculo grotesco de brutalidad policial; b)imposible que Carabineros recupere legitimidad ciudadana con conductas repugnantes como esta; c)difícil que Carabineros eleve la moral de sus funcionarios si siguen cometiendo estos abusos. https://t.co/LOSStDe2pB — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) March 10, 2020

Denunciante: "Encuentro que fue innecesaria la violencia que cayó sobre mí"

El denunciante de la agresión, Patricio Bao, conversó con 24 Horas y sostuvo que "acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Yo traté de defenderme pero fue imposible evitarlo".

"El hecho de exigir mis derechos no implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa en forma desmedida, sin ningún criterio contra una persona... ya soy de la tercera edad. Ellos en estas situaciones se ciegan, no tienen un criterio formal o alguien que les indique está mal el procedimiento que están empleando. Después de haberme golpeado brutalmente en el suelo, tratando yo de incorporarme, ellos siguieron insistiendo y no habiendo una necesidad de seguir agrediéndome", agregó la víctima.

Posteriormente, "y después de mucha demora, porque además apresaron a muchos jóvenes, me llevaron al Consultorio N°1 a constatar lesiones. Me colocan puntos, porque la herida era bastante considerable. Creo yo unos 10 centímetros. Me colocan creo que alrededor de 10 puntos y cuatro en el párpado del ojo derecho".

Patricio fue detenido y lo llevaron a constatar lesiones. Luego, pasó primer control de detención por desórdenes públicos. Ahora, lo dejaron libre y pudo llegar hasta su familia.

General Monras: "Fue detenido por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica"

El general Enrique Monras, jefe de Zona Metropolitana Oeste, indicó que "este es un hecho que ocurrió ayer, domingo, en el sector de Vicuña Mackenna con Carabineros de Chile en el contexto de ataques violentos a nuestro personal. Carabineros rechaza cualquier tipo de violencia y, en virtud de nuestro compromiso, trasnparencia y respeto a los derechos humanos, nos vemos en la obligación de aportar antecedentes adicionales a los que han sido difundidos, de manera que la ciudadanía conozca el origen y contexto de este caso".

Carabineros tras denuncia de agresión a adulto mayor: "Fue detenido por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica" Leer más

"La persona que protagoniza el video que se ha hecho viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica y procediendo en la detención de otros violentistas, quienes lanzaban objetos contundentes. Su detención fue declarada legal por el Juzgado de Garantía, e incluso se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al lugar en un radio de 500 metros. Además, se estableció un plazo de investigación de 90 días", añadió el uniformado.

Más tarde, el general Monras sostuvo que "no obstante lo anterior, hemos dispuesto una investigación administrativa con el objeto de evaluar el procedimiento policial y determinar si el uso de la fuerza empleada se encuentra ajustada a los protocolos institucionales. Cabe señalar que estos hechos ocurrieron en medio de un alto nivel de agresividad en el entorno, lo que provocó incluso la lesión de otros detenidos producto de una pedrada de otros violentistas. De ellos daremos cuenta a través de las imágenes que fueron captadas por las cámaras corporales de uno de los funcionarios en el sector, antecedentes que también serán puestos a disposición del Ministerio Público".