Director INDH tras reunión con Ministro Pérez: "Estamos entrando con un pésimo pie a octubre"

07.10.2020

El Director del INDH, Sergio Micco se reunió esta tarde con el ministro del Interior, Víctor Pérez en La Moneda, donde le plantearon su "consternación con lo que está ocurriendo con Carabineros", además expresó que pidieron que ante cualquier comisión que se forme, ésta debe apuntar a tomar medidas inmediatas.

Tras finalizar la cita, Micco sostuvo que "le hemos venido a manifestar nuestra consternación como INDH, estamos entrando con un pésimo pie a octubre, un mes con mucho dolor".

Agregó que tras los hechos ocurridos el viernes en el Puente Pío Nono, "no podemos entender que se reiteren declaraciones contradictorias en Carabineros, tuvimos tres versiones distintas, no fue la Fiscal la que dio tres versiones distintas, fue Carabineros que dio tres versiones distintas entre el viernes y el sábado en la mañana".

"Luego, cómo es posible que nuevamente tengamos los problemas con sumarios. Cuatro días después nos enteramos que había una cámara personal, que no había una Go Pro, en una policía uniformada, jerárquica, disciplinada, profesional como debe ser Carabineros", expuso Micco.

El Director del INDH sostuvo que "Lo que nosotros pedimos, primero evidentemente que acá no solamente hay responsabilidades de orden penal individual; no solamente es evidente que se van a determinar en los tribunales de justicia las responsabilidades de orden civil (...) obviamente hay responsabilidades institucionales, más allá de la situación penal. Las declaraciones que se emiten entre el viernes y el sábado; y el tipo de sumario que se están realizando no pueden sino concluir con que acá hay un problema estructural".

Micco expresó que "el INDH seguirá observando y participando, además de promover una reforma integral de Carabineros, pero evidentemente hay que tomar decisiones mucho más drásticas".