Director Nacional del Senda: "Debemos dejar de atribuirle propiedades curativas a la marihuana sin sustento científico"

24Horas.cl TVN

10.07.2019

El director del Senda, Carlos Charme, encabezó esta mañana el segundo seminario nacional "Prevención de los problemas laborales relacionado con el consumo de marihuana", realizado en el Edificio Fundación Telefónica.

En la instancia, los doctores Analiese Dörr, Gabriel Rada y Rolando Chandía, presentaron los efectos nocivos del consumo de marihuana, droga que según los últimos estudios de SENDA es la más consumida entre los trabajadores y escolares de nuestro país. Los deterioros físicos, problemas a la salud o el aumento de la accidentabilidad producto de cannabis fueron parte de las temáticas abordadas.

"El consumo de cualquier droga y en este caso de marihuana no sólo afecta a quien la consume, sino también a su entorno familiar, social y, por cierto, laboral. Una sustancia que altera las capacidades de concentración, anticipación y planificación evidentemente impacta también los ambientes laborales y el desempeño de quienes la consumen. Por eso nuestro llamado es a no normalizar el uso de esta sustancia que es tan dañina como cualquier otra y dejar de atribuirle propiedades que no tienen un correlato en la evidencia científica", aseguró el Director de Senda, Carlos Charme.

: Colegio Médico rechaza recetar marihuana por “falta de respaldo científico” Leer más

Según el último estudio en población laboral, realizado por Global Partners, la presencia de drogas en los trabajadores de Chile aumentó de un 14,9% a un 20,4% en los últimos dos años. Del total de consumidores, la droga que presentó mayor presencia es la marihuana con un 50%, seguida de la cocaína con un 22,41%.

"En lo que respecta al supuesto uso medicinal de cannabis o productos derivados, hoy tenemos la certeza de que no existe ninguna enfermedad en la cual los beneficios superen a los riesgos. Creemos que sacar el uso medicinal de la discusión permite una mejor planificación de los esfuerzos preventivos que se están realizando", explicó Gabriel Rada, director de la Unidad de Medicina Basada en la Evidencia, de la Pontificia Universidad Católica y director de la Fundación Epistemonikos.

En tanto la Directora Departamento Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Anneliese Dörr señaló "me parece fantástico y muy oportuno que se realicen este tipo de seminarios. El ámbito laboral no sólo afecta a quien consume en su trabajo, sino que muchas veces afecta a terceros. La información clara y basada en la evidencia científica es fundamental para poder tomar medidas y actuar de manera responsable, tanto por parte del empleado como el empleador".