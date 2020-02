Director (s) de INDH: "Manifestaciones violentas en Plaza Italia son ilegítimas"

Cristián Pertuzé, a quien le correspondió por turno asumir el lugar de Sergio Micco, rechazó todo tipo de violencia. "La manifestación debe ser un acto que no violente que no vulnere, que no afecte los derechos de otras personas", afirmó.

24Horas.cl Tvn

09.02.2020

El director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Cristián Pertuzé sostiene que aborrece "brutales acciones" tanto de carabineros, como de civiles que protestan, y sostiene que las actividades son legítimas mientras sean pacíficas.



A Pertuzé le correspondió por turno asumir el lugar de Sergio Micco, en el principal cargo del organismo, ya que su apellido comienza con P y la lista corre por abecedario.



Frente al clima interno que existe al interior del INDH manifestó que con sus más de 200 funcionarios han debido enfrentar una situación para la que no estaban preparados.



"Hay gente que ha trabajado muchas horas y nos tenemos que preocupar. Son temas de clima que responden a la presión que ha tenido esta institución", señaló a El Mercurio el director (s).



Con respecto a las manifestaciones que se producen todos los viernes en Plaza Italia, manifestó que están en contra de todo cato de violencia entre personas. "Las manifestaciones son totalmente legítimas, pero mientras sean pacíficas. Y además, la manifestación debe ser un acto que no violente que no vulnere, que no afecte los derechos de otras personas".



Por lo que dejó en claro que si "las manifestaciones no son pacíficas, para mí, son ilegítimas. Yo creo que en una sociedad democrática, con un Estado de Derecho".

DD.HH.

Al ser consultado si existe hoy violación sistemáticas a los Derechos Humanos, Pertuzé fue claro: "Yo no tengo elementos hoy día para hablar de violación sistemática de derechos humanos. Sin duda, hay acciones que aborrecemos y por las que nos hemos querellado, como lo que ha ocurrido en Puente Alto".



Con respecto a las funas señaló que se trata de acciones "sumamente fascistas". "Por ejemplo la funa que le ocurrió al diputado Gabriel Boric la encuentro inaceptable. No puede ser que porque una persona piense algo que a alguien no le gusta, se la fune. La funa es un acto de violencia y amedrentamiento a otra persona. Es una actividad sumamente fascista".

Agencia ATON