Directora del Centro de Reparación jesuita: Habrían 24 potenciales víctimas más de Renato Poblete

24Horas.cl Tvn

31.07.2019

En entrevista con 24 Tarde, la directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús, María de los Ángeles Solar, reveló que en el informe sobre los abusos del fallecido sacerdote jesuita, Renato Poblete, se consignó que habrían 24 víctimas más aparte de las 22 constatadas de manera oficial.

Ante la consulta respectiva, la abogada penalista sostuvo que "efectivamente, el informe recogió ciertos antecedentes, ciertas noticias de otras posibles víctimas con cuyos testimonios no se pudo contar en la investigación por diversas razones, ya sea porque esas mismas mujeres ya habían fallecido, o porque no pudieron ser contactadas, o porque al ser contactadas no quisieron entregar sus testimonios".

Solar añadió que "tenemos noticias de que habrían más víctimas. El informe señala que tomó conocimiento de 24 potenciales nuevas víctimas, sobre las cuales no se pudieron corroborar dichos testimonios".

Según la directora, la primera medida que tomarán al ya confirmarse por completo los abusos cometidos por el ex provincial jesuita será "ofrecerles a las víctimas que así lo deseen, poder juntarnos, reunirnos con ellas, hablar sobre el informe en más detalle y sobretodo escucharlas". Sin embargo, reconoce que "hasta ahora, no hemos podido conversar con la mayoría de las víctimas".

Pese a lo anterior, Solar dijo comprender que puedan haber personas que no acudirán a la instancia ofrecida: "Entendemos que haya desconfianza (...) Lo que podemos hacer al interior de la congregación es acoger las denuncias y recibir a las víctimas".

: Jesuitas respaldan cambio de nombre de Parque Renato Poblete: "Sólo genera división" Leer más

"NO PODEMOS INVESTIGAR DELITOS PROPIAMENTE TAL"

La abogada recalcó el llamado a las víctimas de Poblete a que "concurran a los tribunales, al Ministerio Público a hacer sus denuncias porque es el Estado el que tiene todas las herramientas como para poder perseguir algunos delitos que dentro de las posibilidades de nuestras investigaciones, no podemos acreditar. No podemos investigar delitos propiamente tal, reemplazando al aparato estatal".

Cabe recordar que el lapidario informe sobre las denuncias en contra de Renato Poblete dado a conocer este martes, dio cuenta de 48 años de abusos sobre 22 víctimas, de las cuales cuatro son menores de edad.