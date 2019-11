Domingo de movilizaciones: Ciclistas, motoristas y músicos se manifiestan en distintas partes de Santiago

24Horas.cl Tvn

03.11.2019

Este domingo 3 de noviembre distintos grupos de personas salieron nuevamente a manifestarse al espacio público en diversas partes del país.

En Santiago, las movilizaciones se agudizaron durante la tarde cuando un enorme grupo de ciclistas se movilizó por avenida Apoquindo hacia el sector oriente de la capital y llegó hasta el domicilio del Presidente de la República, Sebastián Piñera.

La convocatoria fue realizada por Ciclistas Furiosos y fue de carácter pacífico, llamando a los participantes a utilizar banderas y silbatos. Los ciclistas avanzaron por las cercanías del Palacio de La Moneda, Plaza Italia y el domicilio del Presidente Piñera.









Hasta ese lugar, en las cercanías de Estoril, llegó un gran grupo de ciudadanos sobre sus bicicletas, quienes se mantuvieron en el área por varios minutos antes de abandonarlo. Algunos de ellos avanzaron de regreso hasta Plaza Italia.

Allí, en la calzada sur de Plaza Baquedano, se reunió a partir de las 16:00 horas otro grupo de personas. Motoristas se ubicaron en la calzada norte en una formación ordenada y tranquila.

