Un carabinero herido y otro atropellado deja balacera en Providencia

13.01.2021

Dos carabineros resultaron heridos luego de una balacera registrada esta mañana en Providencia.

Según los antecedentes preliminares entregados por el teniente Javier Godoy, el hecho se registró en la intersección de las calles Francisco Bilbao con Miguel Claro, donde un funcionario habría sufrido el impacto de bala en una pierna y otro atropellado.

Godoy señaló que ambas autoridades habrían sido atacados por un grupo de sujetos que venían escapando en motocicleta desde La Reina, mientras eran perseguidos por guardias de seguridad ciudadana.

ATENCIÓN (11:24) Av. Bilbao tiene tránsito restringido entre Miguel Claro y Román Díaz en ambos sentidos, debido a balacera. Hay personas heridas. Manténgase alerta al paso de los vehículos de emergencia. Opte alternativa #Providencia pic.twitter.com/tIYNzlj1St — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) January 13, 2021

Asimismo, los responsables habrían escapado del sector, dejando abandonada la motocicleta usada para llegar al área.

Los dos funcionarios fueron trasladados al Hospital de Carabineros con pronóstico reservado de su estado de salud.

Tras concurrir al lugar, la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, aseguró que se está buscando a los antisociales, los que finalmente dejaron abandonadas las motos y escaparon a pie.

En tanto, respecto del disparo que recibió uno de los policías, la autoridad comunal precisó que "no está confirmado que el carabinero que está baleado haya sido baleado por una de las personas que estaban persiguiendo. Hay que ser muy cuidadosos en esta materia y no echarle la culpa a personas que no tienen nada que ver".

Por último, destacó que el personal municipal herido es de La Reina y que se está investigando el hecho.

En tanto, la comandante Natalia Gutiérrez, de la prefectura Santiago Oriente, aseveró que el operativo comenzó en la comuna de La Reina, donde se inició el seguimiento a un motorista que andaba robando diversas especies.

Por ahora, se está trabajando en el lugar de los hechos para clarificar qué sucedió.