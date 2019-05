Eduardo Durán Castro habría sido removido como Obispo Presidente de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal

24Horas.cl Tvn

09.05.2019

El cuestionado líder evangélico Eduardo Durán Castro, cuyo alto patrimonio financiero e inmobiliario fue destapado por un reportaje de Informe Especial hace algunas semanas, fue removido como Obispo Presidente de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal la tarde de este jueves, por parte del directorio de la corporación evangélica.

Según esgrimieron en el acta de la última reunión del directorio llevada a cabo en la ciudad de Chillán Viejo, se concluyó que el padre del diputado Eduardo Durán Salinas (RN) se apartó "de la doctrina del Evangelio", además de "ejercer una errónea administración a los intereses de la iglesia" y "ejercer su cargo con abuso de poder".

El texto menciona que Durán Castro no ha dado cumplimiento a las cualidades que indica la Biblia debe tener una persona con su cargo: "Un obispo debe reunir en su persona ciertos requisitos, sin los cuales no puede ejercer dicho cargo o lo inhabilitan para seguir ejerciéndolo".

Tal como indican en el documento, "es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?) no un neófito".

Los pastores manifiestan que "también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo".

Por consecuencia, apuntan que "el señor Eduardo Durán Castro ha dejado de representar a los pastores del capítulo especial, por cuanto ha perdido cada uno de los requisitos que lo habilitaban para ejercer el cargo de Obispo al tenor de las Sagradas Escrituras, desconociéndose por este Honorable Directorio la autoridad del señor Eduardo Durán Castro desde el momento que se apartó de la doctrina del Evangelio, no pudiendo permitir que se sigan vinculando las reprochables conductas del señor Eduardo Durán Castro al resto del pastorado a nivel nacional que muy alejado de la vida de lujos y cuestionamientos morales del removido Obispo, viven su vida con decoro e integridad, esforzándose por dar el mejor testimonio en su comunidad".

En resumen, señalan que Durán Castro "ha dejado de ser Obispo desde mucho antes que este Honorable Directorio así lo declarara".

Ni el mencionado pastor Durán Castro ni otro de apellido Oyarzún asistieron a la reunión.

Otros miembros niegan destitución

Pese a lo antes mencionado, en una declaración pública, cuatro miembros de la Corporación Primera Iglesias Metodista Pentecostal -el secretario Moisés Vásquez, los directores Beter Rodríguez y Miguel Oyarzún, y el mismo Eduardo Durán- aseguran que "estrictamente apegado a los estatutos, nuestra corporación no removerá al obispo Eduardo Durán".

"Lo anterior deja en evidencia las recurrentes inexactitudes y declaraciones desinformadas de varios pastores y lideres, que en más de tres oportunidades han anunciado la salida de nuestro obispo. Tras los cambios introducidos en la corporación durante las ultimas semanas, podemos afirmar que nuestra iglesia esta en un proceso de reordenamiento interno", añade el documento.

Finalmente, se indicó que "cualquier otra actividad que pretenda ir mas allá, no esta ajustada al estatuto y por consiguiente no tendrá efecto real. Con el propósito de clarificar esta situación y evitar confusiones que lleven a miembros de la iglesia a caer en ilegalidades, durante estos días se entregaron las notificaciones y documentos necesarios para determinar la situación interna. En este contexto, no hay ningún proceso de remoción o elección de nuestra autoridad".