Eduardo Frei: "En este crimen está la mano de las más altas autoridades de la época"

02.02.2019

"Tengo sentimientos encontrados". Así el ex presidente Eduardo Frei reconoció sentirse luego de que se diera a conocer la sentencia en el caso de la muerte de su padre, Eduardo Frei Montalva.

Tras 19 años de investigación del juez Alejandro Madrid, el fallo calificó como homicidio la muerte de el exmandatario, ocurrida el 22 de enero de 1982.

"Primero siento un inmenso dolor de constatar que era cierta la convicción que me formé desde hace muchos años respecto al crimen de mi padre, pero a la vez satisfacción porque se hizo justicia", explicó el ex mandatario en diálogo con La Tercera.

Consultado sobre si cree hubo una orden de Pinochet para matar a su padre, Frei responde: "¿Alguien puede creer que este crimen es fruto del delirio de estos seis condenados? Todos sabemos que Frei era temido por la dictadura porque solo él podía unir y liderar a una oposición que comenzaba a rearticularse".

"Es obvio, no tengo dudas que detrás de este crimen está la mano de las más altas autoridades de la época", agregó.

En tanto sobre responsables civiles de la muerte de su padre, el ex mandatario sostuvo: "No me cabe la menor duda que detrás de la decisión de matar a Frei están las más altas autoridades de la dictadura".

"Todos sabemos quiénes son (...) Sin perjuicio de eso, siempre he creído que la derecha debe hacer una profunda reflexión sobre el rol que cumplió en la dictadura. Le deben una explicación al país", concluyó.