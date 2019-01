Egresado de Derecho presentó recurso de protección tras ser expulsado de un grupo de abogados en Facebook

24Horas.cl Tvn

23.01.2019

Samuel Ortiz Yáñez, de San Bernardo y egresado de derecho, ingresó el 9 de diciembre de 2018 a su cuenta de Facebook. Fue ahí cuando se dio cuenta que había sido expulsado del grupo cerrado de abogados en facebook denominado "Hijos no matrimoniales de Bello".

El hombre solicitó su reingreso al grupo y no hubo aceptación de los administradores.

Cansado de esperar por casi un mes, y molesto por su expulsión del grupo, Ortiz decidió contratar un abogado y presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua.

El hecho se conoció a través de un twitter, donde uno de los miembros de "Hijos no matrimoniales de Bello", confirmó la denuncia del egresado de derecho.

Estoy en un grupo de FB de abogados (se mueren la lata). El tema es que hace un tiempo expulsaron a unas personas del grupo porque hueveaban mucho. Estas personas se enojaron y BUSCARON A UN ABOGADO para que interpusiera un recurso de protección en contra de la expulsión — Rodri (@Rorroou) 22 de enero de 2019

Además entregó detalles de los argumentos de Samuel Ortiz para presentar el recurso:

"No le avisaron (a los expulsados) que los sacarían del grupo. No hubo formulación de cargos, no permitieron formular descargos y no les permitieron rendir prueba", se afirma.

Incluso se apela a la Constitución Política, donde aseguran que “aplican a toda persona, institución o grupo, según su art. 6, lo que se aplica al Grupo cerrado de Facebook “Hijos no matrimoniales de Bello”, aún cuando dicha asociación o comunidad no tenga personalidad jurídica y sea sólo una agrupación, asociación o comunidad de hecho”.

El objetivo de la medida judicial era que "se disponga por todos o algunos de los recurridos el reingreso del ofendido al Grupo Cerrado de Facebook Hijos no matrimoniales de Bello".

Finalmente la Corte de Apelaciones de Rancagua declaró inadmisible el recurso ya que los hechos "no constituyen vulneración a las garantías constitucionales".

Ante el rechazo, Ortiz mediante su abogado presentará un recurso de reposición para que la causa llegue a la Corte Suprema.