El desgarrador testimonio de los papás de "Cangri" tras ser encontrado muerto

24Horas.cl Tvn

24.02.2019

Este domingo se confirmó el hallazgo del cuerpo de un joven en la Bolivia en las cercanías de la frontera, el que pertenecería a Sebastián Leiva, más conocido como "El Cangri", quien se encontraba desaparecido desde el martes.

Tras la confirmación de parte de Carabineros que un amigo de Leiva habría reconocido su cuerpo, los padres del ex chico reality se refirieron a la muerte de su hijo, a quien pidieron recordaran con alegría.

"Ya no está un hijo. Para nosotros era Sebastián, no era "El Cangri". Para nosotros no era rating, es Sebastián, un hijo", dijo el padre del joven.

Su madre, en tanto, entre lágrimas expresó que "quiero que siempre lo recuerden como era él, era feliz. Yo cierro los ojos y lo veo feliz todo el rato, quiero eso, que pongan puras fotos de él donde esté feliz porque mi hijo irradiaba alegría".

El cuerpo de Leiva fue remitido al Servicio Médico Legal para realizar los peritajes para determinar las causas de su muerte.