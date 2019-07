El dramático relato de mujer asaltada por el "Cisarro": "Apuntó a mi hija de tres años"

24Horas.cl Tvn

30.07.2019

Luego que se conociera la detención de Cristóbal Cabrera más conocido como el "Cisarro" tras un violento asalto en Buin, una de las víctimas entregó el dramático testimonio de los aterradores minutos que vivió al ser asaltada por el joven delincuente junto a otros dos sujetos, quienes incluso encañonaron a su hija de tres años.

Según relató la dueña de casa asaltada, Cabrera ingresó al domicilio junto a otros dos delincuentes y de forma violenta los maniataron y apuntaron con armas de fuego para cumplir con su objetico.

"Nos encañonaron, encañonaron a mi marido, le apuntaron a mi hija que tiene tres años, la maniataron", relató la mujer.

"Nos pedían dinero, decían que estaban dateados que aquí había dinero. Nosotros no manejamos dinero", agregó la víctima.

Frente al comportamiento del "Cisarro" en particular expresó que "fue el más violento, el que me me maniató a mí, me decía improperios a cada rato y que no lo mirara".

Tras lo ocurrido la familia pidió que finalmente Cabrera cumpla con pena de cárcel, ya que a pesar de contar con más de una veintena de detenciones hasta el momento no había podido ser juzgado como adulto.

Al momento de su detención el "Cisarro" contaba con dos órdenes de detención vigente.

Recordemos que Cabrera es conocido por su amplio prontuario policial, ya que comenzó desde muy pequeño a delinquir pasando en diversas oportunidades por centro del Sename. Sólo desde los 14 años cuenta con 28 detenciones.

Uno de los delincuentes involucrados en el asalto aún continúa prófugo.