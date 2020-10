El duro relato del conserje agredido por pedir a un residente usar mascarilla

24Horas.cl Tvn

13.10.2020

Orlando Luna es el conserje de un edificio de Santiago Centro que fue agredido en su trabajo durante la tarde del sábado, luego de solicitarle a uno de los residentes el que usara mascarilla, apuñalándolo con un vidrio y dejándolo con lesiones de diversa consideración.

De acuerdo a la versión de Luna entregada a 24 Horas, el sujeto primero rompió un diario mural, una pantalla de un televisor. "Del diario mural comenzó a lanzarme los vidrios primero, lo cual yo esquivé. Después ingresó a la conserjería, tratando de apuñalarme con los mismos pedazos de vidrios que me había lanzado".

Los hechos iniciaron luego de que el trabajador le solicitara al residente utilizar mascarilla para circular por los espacios comunes del recinto. "Solo se lo solicité de buena forma, porque podía encontrarse con un residente en el ascensor. La persona no accedió, me dijo que le daba lo mismo, que no cree lo que está pasando", contó el conserje.

Tras esto, el trabajador recibió insultos, amenazas por ser extranjero. "Me trató muy mal y comenzó a lanzarme cosas objetos", narró Luna.

La providencial aparición de otro vecino permitió que la agresión no pasara a mayores según contó el trabajador. "No sé de donde salió esa persona, agradecido, muy agradecido. Si no hubiera sido por él, estaríamos contando otra historia, la del Orlando muerto. Esto no debería haber pasado por algo que es una exigencia que siento que todo el mundo la sabe dentro del edificio. Todo el mundo sabe que tiene que tener su mascarilla y me pareció absurdo el actuar de esta persona", agregó.

Luna, de nacionalidad ecuatoriana y residente hace más de 10 años en nuestro país, terminó policontuso y con múltiples heridas cortantes. Mantiene una de estas lesiones en su brazo derecho con cuatro puntos, mientras que cuenta con otros tres en la misma zona, mientras que en la mano izquierda cuenta con otros dos puntos, además de los moretones producto de la agresión, en la espalda, en la frente y en el brazo.

"Me duele mucho la cabeza todavía", contó.

Asimismo, el trabajador contó que ha recibido amenazas de parte del agresor, identificado como Iván Fuentes de 35 años, el cual quedó con prohibición de acercamiento. Sin embargo, este vive en el mismo edificio donde trabaja Luna.

"Tengo miedo de lo que me llegue a pasar, en vista de que la persona me ha amenazado. Está averiguando donde vivo, tengo miedo de que al salir de la casa me lo encuentre aquí o que me mande a hacer algo, por la seguridad mía y la de mis hijos, de mi familia", indicó el conserje, agregando que quiere seguir trabajando en el edificio y que volverá una vez complete su periodo de licencia.