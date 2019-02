El duro relato del doble de Rafael Araneda tras portonazo: "Podría estar muerto, estoy en shock"

24Horas.cl Tvn

07.02.2019

Esta madrugada, Gonzalo Gutiérrez, periodista conocido por ser el doble de Rafael Araneda, sufrió un violento portonazo mientras conducía, en compañía de su ex pareja, por avenida Presidente Kennedy en la comuna de Las Condes, reconociendo "estar en shock, podría estar muerto".

La víctima narró lo sucedido, dando cuenta que el hecho fue muy violento y pudo en riesgo su vida.

Doble de Rafael Araneda sufre violento portonazo en Las Condes Leer más

"Venía saliendo de la urgencia de la Clínica Alemana por una disección arterial en el cerebro. Salimos, tomamos Presidente Kennedy y a 100 metros de avanzar se nos cruza un vehículo pensando que iba a doblar (...) nos empieza a zigzaguear, se bajan cuatro tipos a rostro descubierto con armas, nos apuntan y me veo en la obligación de bajar (...) después me tiraron el auto encima, me atropellaron, habré salido eyectado un metro", relató Gutiérrez.

Los delincuentes escaparon con el vehículo y con la mujer que acompañaba a Gutiérrez en su interior, para posteriormente abandonarla en el camino.

"Es la desesperación máxima, ver que se llevan a una persona con la cual hay vínculos, hay sentimientos, en manos de delincuentes, es tremendo. Sentirte apuntado, desvalido, sin poder hacer nada, en plena autopista concesionada, que tú te jactas de estar seguro", agregó.

El hombre relató que había vivido un portonazo pero que en esta oportunidad fue mucho más violento: "Estoy en shock (...) podría estar muerto, fueron cuatro individuos con armas que apuntaron a Victoria (su ex pareja) en la cabeza y a mí (...) nos apuntaron en todo momento y nos robaron todo, absolutamente todo",

"Hago un llamado a las autoridades, a las policías, a las autopistas concesionadas, no podemos seguir permitiendo que nos pase esto", recalcó el periodista.

Hasta el minuto no hay detenidos por el violento robo, pero durante la mañana se logró recuperar el vehículo sustraído.