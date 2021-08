El "experimento" de un empresario que fue denunciado por contaminar el agua

El dique construido por un empresario en el Estero Lampa, sin autorización, tiene al menos a 16 familias con agua no apta para el consumo. Mapas satélites muestran el impactante cambio geográfico en la zona, debido a la estructura de fierro que está generando un grave daño medioambiental.

24.08.2021

Ana María vive hace 35 años en el sector de las Amapolas en Pudahuel y hace cuatro está sin agua, tiempo que coincide con la instalación de un dique a menos de 300 metros de su casa.

La estructura fue levantada en el estero Lampa en el sector de Noviciada en Pudahuel, sin autorización, de hecho se solicitó su destrucción en 2017.

Las familias del lugar están sin este vital recurso debido al impacto que ha generado al dique.

"Esta agua no se podía tomar, nosotros dependíamos de esta agua, no dependíamos de los camiones aljibes y no teníamos que racionarnos tantos", declara Ana María.

La Noria tiene agua pero no estaría apta para el consumo agua, el estanque debe almacenar los 7.000 litros para una semana que entrega el municipio en camiones algibes.

La ganadería también se ha visto golpeada, la familia de Ana María tenía más de 100 animales hoy menos de la mitad, no hay abasto para todos.

"Como está contaminada el agua ellos no bajan a tomar agua porque el olor más que nada. Son dos cosas, nos vienen a dejar agua de la municipalidad y ahí tuvimos que decidir, ellos o nosotros, suena cruel pero para que ellos no sufran mi tía tuvo que empezar a vender", Ana María.

El cambio geográfico

Este también cambió en los últimos cuatro años, el curso natural del agua y vegetación viva en 2017, en contraste con nula corriente y flora muerta en febrero 2020, aún peor el panorama en Estero Lampa.

"Tuvimos que recurrir a los Tribunales de Justicia específicamente presentamos una denuncia ante el Ministerio Público para que se hiciera esta investigación y se estableciera la responsabilidad, esperamos que los resultados sean satisfactorios para que se pueda restituir a la brevedad ese cause", señala Álex Farfán, Protección civil y seguridad pública Pudahuel.

La vegetación ha bajado casi un 40%, en las proximidades del dique el bosque de Rivera se encuentra muerto en parte por la acumulación de agua.

La construcción ha generado dos caras: una con el estancamiento del recurso hídrico y otra con la disminuición del cause que ha visto afectado su curso natural.

"Tenemos que estar midiendo para bañarnos, para beber, da rabia, pena, impotencia, ganas de tomar el mundo en tus manos pero no se puede", señala la dirigenta sector rural Lo Aguirre, Maritza Muñoz.

El daño se concentraría en un perimetro de 3 kilometros aguas arriba, donde está acumulada por sobre el flujo normal, hacia el otro sentido estaría afectando a 96 familias del sector de Noviciado que están recibiendo menos agua.

Los vecinos no descartan una denuncia colectiva y están evaluando un estudio para medir el daño que pareciera ser irreparable.

Aún es una investigación prematura, el único imputado es Orlando Orrego el empresario que construyó el dique y que podría arriesgar de 61 a 541 días de cárcel.