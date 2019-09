El "paco nazi": condenan a carabinero por torturas, tormentos y apremios ilegítimos en Barrio Meiggs

Agencia Uno

06.09.2019

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Francisco Arzola Ruiz, carabinero conocido como el "paco nazi", como autor de los delitos de tortura, apremios ilegítimos y falsificación de documento público.



Los jueces resolvieron condenar de manera unánime a Arzola por los delitos consumados de tormentos y apremios ilegítimos en contra de vendedores ambulantes del barrio Meiggs.



Por otra parte, el tribunal declaró culpable de apremios ilegítimos al carabinero Rodrigo Muñoz.





Los magistrados acreditaron que los acusados causaron deliberadamente dolor y sufrimiento a los afectados de manera física y psicológica.



Antes de la audiencia, Arzola aseguró a los medios que “no he cometido ningún acto ilegal, se me ha acusado de falsificación de instrumento publico, de violencia innecesaria, de detenciones arbitrarias, lo cual está todo ajustado a reglamento”.



“Las detenciones son por delitos flagrantes, los controles de identidad se hicieron fundados (…), la fuerza que se usó en una y otro momento se hizo conforme a la circular”, insistió.



El Ministerio Público solicitó 10 años de cárcel para los acusados. La lectura de sentencia quedó fijada para el sábado 14 de septiembre, a las 13:00 horas.