"No tardó nada en perder la vida": 'La bestia' confiesa cómo asesinó a María Isabel Pavez

24Horas.cl Tvn

17.05.2022

Este martes inició el juicio oral en contra del ciudadano mexicano Carlos Humberto Méndez por el femicidio de la joven María Isabel Pavez en la comuna de Santiago durante 2020.

La víctima —de 22 años y estudiante de Obstetricia— fue asesinada y su cuerpo fue encontrado en el domicilio del imputado, ubicado en la comuna de Santiago.

En los alegatos de apertura en el 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el sujeto de 38 años —conocido como "Igor Yaroslav", o "La bestia"— renunció a su derecho a guardar silencio y señaló que asesinó a su ex pareja "en un momento de frustración" tras conocer que le había sido infiel.

Según su relato, publicado por BioBío, el crimen fue "en un momento de rabia, de ira (…) Me di cuenta… el corte fue profundo… no tardó nada en perder la vida. Después de eso lo siguiente que hice fue ir al baño a vomitar. No podía respirar, tomé cuatro o seis calmantes”

"Tuve un golpe de realidad cuando mi compañero de departamento llegó a la casa. Me puse muy nervioso y él fue al baño, y yo por lo nervioso que estaba fui a taparle la cara a Mari“, añadió el detenido.

Finalmente, el sujeto pidió "perdón a la familia y a la madre. Si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logro asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia".

Desde la Fiscalía piden presidio perpetuo calificado en contra de Méndez por el delito de femicidio con agravantes de alevosía, premeditación, abuso de confianza y uso de pasaporte falso. Los padres adhirieron a la solicitud.

Revelan detalles sobre cómo se ocultó el presunto asesino

Después de la detención del mexicano "Igor Yaroslav González", el pasado 6 de enero de 2021, se revelaron inéditos detalles sobre cómo se habría ocultado en Valparaíso.

El imputado se tapaba el rostro, orinaba en un tarro y no salía de la vivienda en la que se estaba hospedando. De acuerdo a las declaraciones entregadas por un testigo y vecino que se hospedó en el mismo hostal, a Méndez "le arrendaron la pieza por un par de días, porque le habría dicho al dueño del hostal que se tenía que ir a Mendoza".

Sin embargo, nunca vio su rostro. "Las fotos que mostraban en Facebook no se parecían a él. Yo lo vi en una oportunidad de espalda, estaba todo tapado y cabizbajo, no mostraba la cara", declaró a La Cuarta .

Asimismo, el testigo aseguró que el mexicano no salía de su habitación y "tenía un tarro donde orinaba y en la noche, cuando no había nadie, salía a botarla. Pero no teníamos contacto con él".