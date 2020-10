El tenso control de la PDI a carabinero en cercanías de la casa de fiscal Chong

24horas tvn

08.10.2020

Imágenes de la cámara personal del teniente coronel de Carabineros Freddy Vergara revelaron el tenso diálogo que tuvo con el funcionario de la Policía de Investigaciones que lo fiscalizó, luego de pasar en dos ocasiones por las afueras de la casa de la fiscal Ximena Chong, quien se encuentra con resguardo tras sufrir amenazas.

En las imágenes se puede apreciar el intercambio de palabras entre el efectivo de la PDI y el carabinero que iba de civil.

Este fue el diálogo de la fiscalización:

PDI: ¿A dónde va?

¿A dónde va? Carabineros: Hacia el trabajo

Hacia el trabajo PDI: ¿A qué se dedica?

¿A qué se dedica? Carabineros: Soy funcionario público

Soy funcionario público PDI: ¿Pero a qué se dedica?

¿Pero a qué se dedica? Carabinero : Soy funcionario público

: Soy funcionario público PDI: Señor, le estoy preguntando a qué se dedica, los funcionarios públicos somos hartos

Señor, le estoy preguntando a qué se dedica, los funcionarios públicos somos hartos Carabinero: Soy carabinero

Soy carabinero PDI: ¿Carabinero? ¿Podría identificarse?

¿Carabinero? ¿Podría identificarse? Carabineros: Le entrega su identificación

Le entrega su identificación PDI: Se lleva al vehículo la identificación

Se lleva al vehículo la identificación Carabinero: Eso no me lo puedes quitar.

Eso no me lo puedes quitar. PDI: Voy a sacar una fotografía. Estoy a cargo de una medida de protección a un domicilio que estaba ahí y por el que usted pasó. No tenía por qué pasar por ahí, de hecho no está dentro de su ruta. ¿En qué unidad trabaja usted?

Voy a sacar una fotografía. Estoy a cargo de una medida de protección a un domicilio que estaba ahí y por el que usted pasó. No tenía por qué pasar por ahí, de hecho no está dentro de su ruta. ¿En qué unidad trabaja usted? Carabinero: En el departamento de transporte.

Tras lo sucedido, el teniente coronel de Carabineros Freddy Vergara, funcionario que fue controlado por la PDI, entregó su versión en video sobre el desplazamiento por fuera de la casa de la fiscal.

“En relación a los hechos en los cuales me vi involucrado sin querer, yo vivo en Ñuñoa y trabajo en Independencia, por lo que me movilizo todos los días por la misma vía”, comenzó su explicación.

Luego se refirió a su doble recorrido: “Al comenzar a desplazarme me percaté que mi motocicleta particular tenía un desperfecto y traté de desviarme para regresar hacia un taller mecánico. Me metí por una calle que desconocía cuál era su sentido del tránsito y en ningún momento me detuve. El sentido de las calles me obligó a volver hacia mi ruta original de trayecto”.

“Considerando que ya no iba a intentar volver a esa hora al taller, porque se me estaba haciendo tarde, continué en mi desplazamiento y fui fiscalizado al llegar a calle Bilbao”, precisó.

El Ministerio Público, en tanto, anunció la investigación de posibles amedrentamientos contra la jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, luego que la funcionaria recibiera una carta con amenazas a lo que sumó la fiscalización de Vergara.

Cabe señalar que Chong está a cargo de las indagaciones por el delito de homicidio frustrado que mantiene en prisión preventiva al carabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar al menor A.A. desde el Puente Pío Nono al río Mapocho en las manifestaciones del viernes pasado.

