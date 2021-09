Elecciones presidenciales: Los cinco momentos más destacados del primer debate televisivo

24Horas.cl Tvn

23.09.2021

Durante la noche de este miércoles se realizó el primer debate televisivo de cara a la carrera presidencial para el próximo 21 de noviembre.

A la instancia asistieron cinco de los siete candidatos aspirantes a La Moneda: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) , José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Eduardo Artés (Unión Patriótica), y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social).

En cuanto a la ausencia de Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista), se debe por estar en el protocolo sanitario de cuarentena por un viaje al extranjero, mientras que el candidato Franco Parisi (Partido de la Gente) se encuentra en Estados Unidos.

El evento fue organizado por Chilevisión y CNN Chile.

Posturas ante el cuarto retiro

Uno de los principales temas en la categoría de pensiones y economía fue el cuarto retiro de pensiones. Ante ello los candidatos expresaron su postura, en donde además, este miércoles el Gobierno pidió discusión inmediata al Congreso y en la misma instancia donde el presidente Sebastián Piñera solicitó que el proyecto sea votado lo antes posible "para reducir los impactos financieros, inflacionarios, de tasas de interés y otros efectos macroeconómicos que genera la prolongación de su discusión y, más aún, su eventual y negativa aprobación".

Por una parte, Gabrie Boric indicó que, "nosotros como Apruebo Dignidad hemos decidido apoyar el cuarto retiro y introducir modificaciones para atenuar los efectos de desigualdad que este tiene (...) nuestra propuesta respecto al sistema de pensiones es terminar con las AFP ".

En cuanto al candidato Sebastián Sichel, comentó que "quiero que se mejoren las pensiones, no estoy disponible a apoyar un cuarto retiro (...) yo quiero que tengamos mejores pensiones ahora, por lo tanto, no estoy disponible para un cuarto retiro".

Al igual que José Antonio Kast quien enfatizó sobre el cuarto retiro que "es una mala política pública y se aplica porque el Gobierno llegó tarde. Lo que generará un cuarto retiro es inflación, y es lo que afecta a las personas más necesitadas",

Mientras que Eduardo Artés recalcó su posición a favor, "apoyo absolutamente el cuarto retiro, sin letra chica". Lo mismo que Yasna Provoste, quien puntualizó sobre la postura ante las mujeres, "los retiros han permitido que muchas mujeres logren hacer justicia y conquistar un derecho para sus hijos e hijas como es la pensión de alimentos"en donde apuntó al "síndrome Parisi".

Gobernabilidad: Convención fue el principal referente

En el segundo tema de Gobernabilidad, el tema se enfocó en la Convención Constituyente.

Yasna Provoste declaró que, "hoy tengo confianza en que lo que nos proponga la Convención será un mejor presente y un mejor mañana", mientras que Sichel declaro que "yo quiero construir un Presidente de todos los chilenos (...) que no ponga un cartel que Allende es el futuro, que discuta sobre Pinochet, del ciclo sobre el gobierno que pasó. Que entienda que necesitamos una Convención para resolver problemas del futuro y su redacción", agregó.

Sichel por su parte declaró que, "quiero que a la Constitución le vaya bien, estoy preocupado, porque se ha gastado más tiempo en la discusión reglamentaria, los sueldos, las peleas, constituyentes que mintieron.

Por otro lado José Antonio Kast, ratificó su rechazo a la Convención, señalando que "no ha estado a la altura y en eso fui previsor. De los presentes fui el único que votó rechazo y estoy orgulloso".

Sichel se enfrenta con Provoste por cuestionar su trayectoria con datos de Wikipedia

Uno de los momentos más tensos que se vivió en el debate fue entre el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel y la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

Primeramente la senadora emplazó a Sichel tras cuestionarle que "ha tenido relación con empresarios poderosos, entiendo que en algún punto de su vida profesional hizo lobby por ese mundo".



Posteriormente, la parlamentaria leyó una cita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la necesidad de crear impuestos a los super-ricos, por lo que le preguntó al candidato de Chile Podemos Más, si él era parte de esta iniciativa.

Al respecto, Sichel indicó primeramente "no voy a dejar pasar algo Senadora, trabajé mucho tiempo en el sector privado (...) soy el único, salvo Eduardo, que ha trabajado más tiempo en el mundo privado y me he sacado la mugre para salir adelante, y he pedido 'pega', que en el periodo público".

"Jamás he hecho lobby, he sido abogado y estoy orgulloso de eso" recalcó Sichel.

En ese momento Provoste señaló "dice en Wikipedia", a lo que Sichel respondió "increíble información, increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora (...) pero no lo he hecho, habría registro y no lo hay".

Finalmente Sichel recaló que, "no estoy de acuerdo con el impuesto a los super ricos, creo que hay que subir impuestos a entidades dañinas, creo que hay que bajar los impuestos a las empresas, dejar de ahogar a la gente con impuestos y devolverles el IVA".



¿Destitución al Fiscal Nacional, Jorge Abbot?

Una de las preguntas del panel de periodistas apuntó a que si los candidatos pedirían la destitución del fiscal nacional, Jorge Abbott, debido a la revelación sobre la reunión sostenida con el senador Jorge Pizarro, y que levantará la mano quienes sí pedirián su destitución.

En ese momento Provoste, fue la única que no levantó la mano, señaló que "tenemos que tener un sistema distinto de los fiscales. No puede ser solo de una comisión, sino que de la ciudadanía y de los derechos humanos. Lo ocurrido exhibe una necesidad de transformar el proceso completo".

Boric por su parte recalcó en la instancia que, desde el Frente Amplio "fueron los únicos" que presentaron una solicitud de destitución y "que fue rechazado".

Agenda social enfocada en el sistema de salud

En el bloque de Agenda Social, los candidatos presidenciales apuntaron directamente al sistema de salud y a las reformas en cuanto a la salud pública.

José Antonio Kast comentó que "el 85% de nuestro tiempo como gobierno va a estar destinado en mejorar la salud pública", mientras que Gabriel Boric enfatizó que su propuesta de salud es "clara", hacia un "sistema de salud único".

Asimismo agregó "no más salud dividida entre ricos y pobres, queremos un sistema de nacional único de salud tal como existen en países desarrollados".

En cuanto a Eduardo Artés, declaró que hay que entrar en un plan de emergencia, "donde la salud privada, los centros que son de las fuerzas armadas se pongan al servicio de tratar el problema en salud".

Sebastián Sichel comentó por su lado "en un plan universal de salud" y que este "incluirá prestaciones que hoy no tienen los chilenos". A su vez, Yasna Provoste puntualizó que va a trabajar "fuertemente para fortalecer el sistema público de salud, esa es la responsabilidad del Estado".