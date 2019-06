Eléctricas arriesgan multas de hasta US$8 millones por información falsa o errónea sobre cuadrillas en terreno

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, aseguró que algunos gobernadores han detectado que, en oportunidades, empresas como CGE "no tienen la cantidad de cuadrillas al menos en terreno cuando han ido a fiscalizar".

28.06.2019

Luego de la Mesa Técnica Regional ante el sistema frontal con precipitaciones y vientos que se avecina a la zona central del país, la Intendenta metropolitana, Karla Rubilar, dio cuenta de una preocupante situación. Según la autoridad regional, algunos gobernadores le han informado durante anteriores episodios de lluvias y cortes de electricidad que existen empresas del rubro que en oportunidades entregan información falsa o errónea respecto a la presencia de cuadrillas de emergencia en las calles.

Según Rubilar, "a nosotros se nos informa una cantidad importante de cuadrillas que están trabajando, y lamentablemente nosotros no hemos podido cotejar en claridad que esa cantidad de cuadrillas estén en terreno. Esto porque no tenemos un sistema GPS de monitoreo en línea que nos permita tener claridad y, por ende, no tenemos la cantidad de personas que pudieran andar fiscalizando en terreno la presencia de esas cuadrillas (...) lo que nos falta es ver y poder fiscalizar de mejor manera donde está la presencia de las cuadrillas, y creemos que es el paso que corresponde seguir ahora".

La intendenta acotó que la empresa que presenta más anomalías sobre las cuadrillas que dice tener en terreno y la información no se puede constatar, es CGE: "La impresión que tienen sobretodo los gobernadores, es que la CGE no tiene la cantidad de cuadrillas al menos en terreno cuando han ido a fiscalizar ellos como gobernadores. Como nosotros no queremos que suceda una apreciación de los gobernadores en terreno, queremos que sea una realidad, queremos tener un sistema que nos permita cerciorarnos de la existencia de las cuadrillas en terreno".

En alusión a esta información, el jefe de Coordinación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de la Región Metropolitana, Fernando Fredes, sostuvo que a estas empresas "Lo que se les debe exigir, y lo que la normativa dice, es el cumplimiento de los estándares. Para eso pone tiempos de recuperación, niveles de afectación y una serie de estándares que nosotros estamos verificando. Cuando las compañías entreguen información manifiestamente falsa o errónea, nosotros podemos formular y establecer esa responsabilidad y podrían llegar a sanciones de hasta 8 millones de dólares".