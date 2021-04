Franja deportiva: ingreso de personas a Parque Metropolitano será hasta las 8:30 horas

24Horas.cl Tvn

09.04.2021

Más de 45 mil personas han utilizado el Parque Metropolitano en la banda horaria "Elige Vivir Sano", la cual funciona en todo el territorio nacional de lunes a domingo de 6:00 a 9:00 horas.

Para realizar deporte en aquel horario, no se necesita solicitar un permiso de desplazamiento en Comisaría Virtual. Sin embargo, se debe salir exclusivamente para practicar alguna actividad física de forma individual, como trotar, andar en bicicleta, realizar musculación, etc. No se puede hacer uso de transporte público.

Durante la mañana de este viernes, autoridades llegaron a fiscalizar al Parque Metropolitano, debido a que es uno de los más importantes de la RM que se han habilitado para usar en esta franja horaria.

Se acudió a fiscalizar, puesto que en días anteriores se percató que personas no estaban acatando la medida a cabalidad: bajaban del cerro a las 9:00, cuando la banda horaria finaliza y ya deben estar de regreso en sus viviendas.

Ante ello, se señaló que desde este sábado 10 de abril comenzarán a ser más severos. Se explicó que quienes se desplacen por la vía pública sin permiso después de las 9:00 horas podrán ser detenidos e incluso se les podría cursar un sumario sanitario.

La seremi de Salud RM Paula Labra, expresó que "debemos recordar que podemos salir, pero solamente para salir a hacer ejercicio, que debe ser junto con nuestro núcleo familiar. No con amigos o con otras personas, porque sabemos que eso propaga el contagio".

El director del Parque Metropolitano, Martín Andrade, señaló que "la banda horaria es muy clara. Define que a las 9:00 horas las personas deben estar en sus hogares. No es que a las 9:00 las personas puedan ingresar o salir del Parque Metropolitano. Una de las medidas que hemos tomado a partir de mañana es que el ingreso va a ser hasta las 8:30 horas".

Más de 40 personas han sido detenidas desde el pasado martes por no circular con los permisos de desplazamiento después de las 9:00 o por no utilizar casco al andar en bicicleta.

Además, este viernes, el ministerio de Bienes Nacionales dio a conocer que en el Visor Territorial estarán disponibles los 1.866 kilómetros de ciclovías habilitadas que hay en todo el país.

Junto con ello, desde el municipio de Providencia se expresó que en la franja horaria, desde este sábado, se cerrarán las dos calzadas de avenida Pocuro desde Lyon hasta Tobalaba, para uso exclusivo de deportistas. El sábado 17 de abril se habilitarán otras calzadas de la comuna.