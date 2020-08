Emocionante: Joven chilena de 17 años supera el cáncer y dona “campana de la victoria” a clínica

Belen Dupre Ramirez

Michelle Droguett Martínez fue dada de alta el pasado 30 de julio, tras un año de lucha contra el cáncer al sistema nervioso central, linfoma no hodking y quiso celebrarlo tocando la “campana de la victoria” que ella y su familia donaron a la clínica.

La joven de 17 años, fue diagnosticada en septiembre del año pasado, tras meses sintiéndose mal, haciéndose análisis y sin saber qué ocurría, según contó a 24horas.cl.

“En abril de el 2019 empecé con unos dolores muy fuertes de cabeza, fui en repetidas ocaciones a urgencias, me hacían exámenes y no encontraban nada, incluso los doctores pensaban que era “maña” para no ir al colegio, por que en los escáner no arrojaban nada” comenzó contando Michelle.

La adolescente asegura que permaneció por cinco meses con dolores de cabeza diarios, los cuales señala “eran inaguantables”, por lo que llegaba del colegio a dormir. “El dolor estaba presente todo el día, solo disminuía y aumentaba pero no pasaba” señala.

Sin embargo, todo cambió el 13 de agosto, cuando se encontraba en clases y sintió que se le “durmió la boca”, por lo que decidió ir al baño asustada, donde finalmente se desmayó con convulsiones.

“Llamaron a mis padres y me llevaron a la Clínica Bupa, donde entré a urgencias como paciente neurocrítico, porque tuve un accidente cerebro vascular reflectario a una masa cerebral” recuerda.

Y agrega: “Al despertar, no sabía nada, se me olvidó hablar, caminar, comer. En la UCI aprendí a escribir con ayuda de terapeutas ocupacionales mientras estaba conectada a muchas máquinas. Me costaba reconocer a la gente. Perdí la movilidad de los brazos”.

Con el tiempo fue recuperándose de a poco, hasta que el 28 de agosto, con diagnóstico incompleto aún, le sacaron el tumor que encontraron en su cabeza y lo enviaron a biopsia.

A los días, cuando iba a ser dada de alta, comenzó a presentar fiebres altas y nadie comprendía por qué. Fue ahí que descubrieron que el tumor era maligno y había hecho metástasis.

“En septiembre comencé con tratamiento, ciclos de quimioterapia e intratecales. Cuatro meses después, en diciembre, hicieron una resonancia y milagrosamente los nódulos desaparecieron”, narra con esperanza.

Y agrega: “continué los ciclos de quimioterapia hasta abril, y el 30 de julio pasado finalicé con las quimioterapias ambulatorias que eran intratecales”.

Campana de la solidaridad

Para celebrar que Michelle terminó su tratamiento, la familia decidió donar una "Campana de la Solidaridad" a la clínica, para que ella pudiera estrenarla.

Por eso Zulema Martínez, madre de la joven, conversó con 24horas.cl donde contó que la idea surgió de su hija, luego que vieran cómo celebraban en la clínica a una señora que había superado el cáncer, con una campana pequeña que les habían prestado.

Luego de eso, la mujer comenzó a gestionar todo y mandó a hacerla "en tiempo récord, la cual fue inaugurada por la misma Michelle, el día que terminó su última quimio.

El hecho quedó registrado por los funcionarios de la salud y compartida por las redes de la Clínica Bupa y desde entonces, la familia comenzó a recibir llamados de otros pacientes agradeciendo el gesto, ya que les ha dado más fuerza para seguir luchando contra el cáncer para poder finalmente tocar la campana.

Actualmente Michelle se encuentra en su casa, con controles mensuales, sin embargo no deja de recordar al equipo médico que estuvo junto a ella y su familia este tiempo, asegurando que se convirtieron en “mi segunda familia”.

Y recuerda: “Uno de mis enfermos Fabián al conocerme y conocer mi historia, al mismo tiempo que se me cayó el pelo, se rapó junto conmigo, al igual que mi mamá”.

“Es verdad que uno paga por estos servicios, pero la calidad humana y todo el cariño que me entregaron, no se paga”, concluye.