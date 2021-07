Diputados emplazan a la Convención para que elimine el uso de "todes" en los discursos

Agencia Aton

09.07.2021

Los diputados oficialistas Harry Jürgensen (RN) y Cristóbal Urruticoechea hicieron un emplazamiento a la Convención Constitucional para que deje de utilizar el determinante "todes" en sus discursos y sesiones.



Los parlamentarios alegan que dicha palabra no representaría "la cultura nacional" y se usaría "amparada en la ideología del feminismo".



“No podemos permitir que la Convención Constitucional tenga un carácter político, amparado en la ideología del feminismo. Debemos prohibir la subversión del lenguaje, eliminando el género de la palabra, modificando la letra a, la letra e, la letra o por la letra x, por ejemplo”, dijo Urruticoechea.



El legislador agregó que: “No podemos dar espacio a que nuestra constitución sea escrita por analfabetos. La palabra todes no existe. Esto es una vergüenza, una traición y una afrenta para millones de chilenos”.



Por su parte, Jürgensen advirtió: “Nosotros lucharemos para que tanto el uso adecuado del lenguaje, como nuestros símbolos y emblemas patrios, sean honrados siempre. Porque son parte de nuestras raíces, de nuestra memoria histórica y son parte importante de la unidad de nuestra nación”.



En base a lo anterior, acusó que “lamentablemente es todo lo que no hemos visto durante esta primera semana de instalación de la Convención Constituyente, porque se confirma una vez más que la izquierda radical pretende instalar el odio y la división en nuestro país".



Cabe señalar que Jürgensen y Urruticoechea presentaron un proyecto de ley contra el lenguaje inclusivo. Ingresada a finales de mayo, la iniciativa busca prohibir el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que “desnaturalicen el lenguaje dentro de la enseñanza oficial reconocida por el Estado” durante la enseñanza escolar.