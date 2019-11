Empresa proveedora de balines a Carabineros se encuentra inubicable tras informe de Labocar

Un equipo de 24 Horas tuvo acceso al informe que elaboró Labocar, respecto a la composición de los perdigones que ha utilizado en las últimas semanas durante las manifestaciones sociales. Si bien difiere del informe de la Universidad de Chile, aún así el documento confirma que los balines no son 100% de goma. Es por esto que el general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que se restringiría el uso de las escopetas antidisturbios.

24Horas.cl Tvn

20.11.2019

A la fecha, más de 200 personas han terminado con algún tipo de trauma ocular producto de la utilización de los polémicos perdigones disparados por personal de Carabineros durante manifestaciones.

Pero este martes, el anuncio del director general de Carabineros, Mario Rozas, remeció más el escenario al ordenar la suspensión del uso de la munición.

Hace unos días, un informe encargado por la unidad de trauma ocular del Hospital del Salvador a la Universidad de Chile dio cuenta de sólo un 20% de componente de goma en las municiones.

Ante ello, Carabineros encargó su propio informe al Laboratorio de Criminalística, al que tuvo acceso 24 Horas.

El informe de Labocar sobre la munición de la empresa proveedora nacional, identificada como TEC Harseim, indica que una muestra de cuatro proyectiles fue analizada. Cada cartucho antidisturbios de calibre 12 contiene a su vez 12 postas esféricas de color negro. Se tomó una de ellas, y tras un análisis molecular que desmenuzó la munición, se concluyó que "se observaron señales vibracionales símiles a las encontradas en el estudio realizado por la Universidad de Chile, vale decir, presencia de metales y señales no específicas del caucho".

"Los hallazgos sugieren la presencia de diversos tipos de cauchos mezclados (pudiendo ser compatible con reciclaje de caucho de diverso origen) no siendo posible determinar a qué tipo de caucho corresponde (...) De acuerdo a los análisos realizados, se logró establecer que el porcentaje promedio de masa (peso) no metálica presente en las postas (la que correspondería a restos de caucho y sin poder descartar la existencia de alguna otra especie no metálica) corresponde a un 53, 4%", añade el documento.

Luego, se indicó que "se pudo establecer que en las postas se presentan niveles trazas de: plomo, bario, aluminio, silicio y magnesio, cada uno de ellos en niveles que no superaran el 1% de la masa total de la posta".

Son las conclusiones que ha llevado a Carabineros a encargar nuevos análisis a entidades nacionales y una universidad extranjera. La empresa proveedora, por su parte, se encuentra inubicable en su domicilio y por teléfono.