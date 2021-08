Empresarios nocturnos piden fin al toque de queda: "No es una medida sanitaria que se justifique"

24horas tvn

27.08.2021

A contar del sábado 28 de agosto, la región Metropolitana avanzará a Fase 4 de Apertura Inicial, aumentando libertades y los aforos en las actividades permitidas.

El cambio implica, por ejemplo, que podrán abrir clubes nocturnos, por lo cual el rubro ya se prepara, así lo indicó Fernando Bórquez, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Nocturnos de Turismo y Espectáculos.

En conversación con 24 AM, Bórquez llamó al Gobierno a terminar con el toque de queda, pues "creemos que llegó la hora de terminar con el toque de queda porque no es una medida sanitaria que se justifique. El virus no tiene horario. Hoy se mueve todo y tener cuatro o cinco horas de toque de queda no va a afectar en los niveles de contagios", precisó.

"Le queremos pedir al Presidente que dé una medida de buena onda, que es lo que a gente quiere, sobre todo ahora para las Fiestas Patrias", continuó.

Por otro lado, manifestó que el rubro ha sido uno de los más golpeados, llevando casi un año y medio cerrados y con pérdidas millonarias.

"Llevamos 17 meses cerrados y hemos seguido pagando patentes, arriendos y no hemos recibido ni uno. Somos uno de los sectores más golpeados de la pandemia. Las pérdidas son millonarias porque es lo que se ha dejado de ganar y lo que se ha tenido que seguir pagando", indicó, sin embargo, se manifestó esperanzado con el cambio de fase.

Respecto de los protocolos de funcionario, Bórquez detalló que "vamos a pedir el pase sanitario y que la gente use la mascarilla al interior de los locales", enfatizando que se tratará de una "experiencia segura" para los clientes y trabajadores.

"Esperamos que con la fase 4 y con el toque de queda más corto, la industria pueda volver a recuperarse. Vamos a tener que vivir con el virus por siempre por lo tanto tenemos que aprender a vivir con él y no dejar de vivir por él", sentenció.