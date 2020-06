En Holanda se inició el juicio contra "el chileno más peligroso del mundo"

Agencia Aton

03.06.2020

En Holanda se inició el juicio contra Richard Riquelme Vega, calificado como “el chileno más peligroso del mundo”, debido a que se le acusa de lavado de bienes y de liderar una organización criminal de origen marroquí que actúa en el Europa, delitos por los cuales fue extraditado en marzo de 2018.



Desde entonces, estaba en prisión preventiva a la espera de enfrentar su juicio, que se prevé se extienda por cinco días.



Según explicó su abogado León Van Kleef, el sistema judicial en Países Bajos no contempla una propuesta de pena por parte de la fiscalía al momento de presentar acusación, sino hasta una vez terminado el juicio.



Añadió que será facultad del tribunal imponer una sentencia de acuerdo a lo establecido para cada delito en su ordenamiento judicial y en base a las evidencias que fueron exhibidas en el proceso.

“El margen de pena para los delitos que le imputan no es más que 10 años y 8 meses”, detalló, recalcando que “en caso de ser declarado culpable, es probable que no se le aplique la condena máxima, normalmente eso no sucede y es probable solo sean dos tercios del total de la pena”.



Sobre las pruebas que serán presentadas en su contra, y con las cuales el Ministerio Público de ese país pretende acreditar los hechos atribuidos a Riquelme, Van Kleef agregó que “más del 75% de ellas fueron obtenidas con una base de inteligencia, entonces, es información que –formalmente- no pueden ser utilizadas como evidencia”.



“Tienen emails que provienen de teléfonos encriptados y el problema que hay con eso es que, si tenemos una dirección de email incrustada, no sabemos de quién es”, dijo, asegurando que “se está tratando de vincular una comunicación a él, pero no sabemos quién la valida".



"Además, si tienes comunicación de teléfonos encriptados, esa información es bastante complicada, no hay un testigo contra él, o grabaciones telefónicas contra él, o grabaciones de micrófonos, no hay nada, y eso es complicado”, insistió el defensor.



Y reiteró estar confiado en su estrategia de defensa en la que ha trabajado a diario con Riquelme. “Él está mentalmente fuerte para enfrentar el juicio”, dijo el abogado, mencionando que su representando se encuentra aislado en una cárcel de alta seguridad, con poco contacto otros internos y con condiciones apropiadas para evitar contagiarse con Covid-19.



Por último, León Van Kleef aludió al apodo que en Chile recibió Richard Riquelme como “el chileno más peligroso del mundo”, mencionando que se trató de la originalidad de la prensa chilena “porque es más sexy” llamarlo así.



“Eso no tiene fundamentos y en Holanda no es conocido así, en oportunidades lo han calificado de esa manera, pero porque los chilenos lo hacen. Yo también podría ser calificado como el holandés más peligroso del mundo, pero no hay un sustento”, puntualizó el abogado.

DETENCIÓN EN CHILE

Richard Riquelme Vega fue detenido en octubre de 2017 en Chile, tras arribar al país proveniente de Dubai, momento en el cual no existía ninguna orden de captura internacional.



Su detención estuvo marcada por el cuestionamiento que entonces hizo Interpol Chile al procedimiento policial, lo que puso en duda –incluso- su peligrosidad.



Así lo evidenció el organismo a través de un informe reservado enviado a la Corte Suprema, en esa oportunidad, en el que la PDI detalló cómo se gestó la captura de Riquelme por parte del OS-7 enfatizando, entre otras apreciaciones, que la notificación roja que dio pie para su detención fue extemporánea e ineficaz, pues se presentó tres días después de su ingreso al país.



Al momento de la detención de Riquelme, solo existía una notificación azul en la base de datos del Sistema de Búsqueda Automático pedida por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (Uciex) “en virtud de una investigación por el delito de tráfico de drogas de la fiscalía regional Centro Norte” y que solo tiene por finalidad obtener información, localizar o identificar a una persona que presenta un interés para una investigación policial.



Lo anterior, de acuerdo al informe, establece que con esa alerta el requerido no tiene “ninguna restricción de desplazamiento”, razón por la cual “se le permitió el ingreso al país en el control migratorio”.