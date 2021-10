"En mi familia ya no existen las lágrimas": madre de Denisse Cortés pide justicia y duda de versión de Carabineros

24Horas.cl Tvn

11.10.2021

Familiares de Denisse Cortés, la estudiante de Derecho que falleció tras marcha en el centro de Santiago, anunciaron que presentarán una querella para aclarar cómo murió la joven.

La madre de la víctima, Teo Saavedra, expresó que tras salir del Servicio Médico Legal que "he sufrido mucho, ya no tengo lágrimas. En mi familia ya no existen las lágrimas. Nos destruyeron (...) Yo tuve, no sé si la desgracia de poder ver a mi hija ahí en la Posta, muerta. Si le hubieran visto su cuerpo... no es un fuego artificial. Eso no es un fuego artificial".

"Trabajaron seis, cinco, médicos con ella tratando de salvarla. Vean las redes sociales los miles de tuits que hay. Hablan de mi hija porque mucha gente la conocía. Ella siempre estaba para ayudar a todo el que la necesitara en la calle, sin mirar a quién", añadió la mamá de la estudiante.

En tanto, la abogada Silvana del Valle, representante de los familiares de la joven fallecida, expresó que "haremos la querella en su momento. Por ahora, lo que vamos a pedir es que todas las acciones investigativas iniciales se realicen de la manera más adecuada posible, con respeto a todos los protocolos establecidos en la legislación internacional de derechos humanos para que se pueda establecer adecuadamente lo que ha ocurrido y quiénes son las personas responsables de la muerte de Denisse".

Equipos multidisciplinarios de la Policía de Investigaciones se encuentran trabajando para poder analizar las diversas aristas en torno al asesinato de Denisse Cortés, la estudiante de tercer año de Derecho que murió en medio de la marcha convocada este domingo en Plaza Baquedano.

La estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se desempeñaba como observadora de derechos humanos y también participaba en la ONG Defensoría Popular.

La familia de Denisse solicitó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participara como veedor de la autopsia.

Ante ello, la Fiscalía se coordinó con el INDH para poder concretar la solicitud.

Indagatoria de homicidio

En medio de la manifestación, se acercó hacia un piquete de Carabineros junto a otro compañero para conversar con los uniformados de Control de Orden Público.

En ese entonces, desde calle Portugal habría aparecido un encapuchado que habría percutado una bengala, fuegos artificiales que se sintieron en la Alameda. Según la información preliminar que entregó Carabineros, ello impactó en el cuello de Denisse Cortés, quien cayó tendida en el piso.

Los uniformados bloquearon el paso de otras personas y Cruz Roja prestó los primeros auxilios, para que luego la víctima fuese derivada hasta la ex Posta Central, en donde perdió la vida.

La Brigada de Derechos Humanos de la PDI fue la encomendada para realizar los primeros peritajes de rigor. Tras ello, se sumó la Brigada de Homicidios y el equipo de Reacción táctica. Ninguna teoría ha sido descartada.