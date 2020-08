¿En qué fase está el pago del 10% en cada AFP? Revisa el detalle una por una

View this post on Instagram

Recuerda que tienes 1 año para hacer el retiro, pero es sólo 1 vez. Entonces, si estás empezando a trabajar, tienes un saldo de 200.000 y retiras ahora, solo podrás retirar ese monto. En cambio, si cotizas, por ejemplo, durante los próximos 12 meses y llegas por ejemplo a 700 lucas, ahí podrás retirar las 700 lucas completas. Tu decides cuando retirar, son tus lucas. Cambiar las cosas #EstaenUNO