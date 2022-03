En su primera semana de Gobierno: Presidente Boric alcanza un 50% de aprobación según Cadem

La encuesta también comparó la primera medición que obtuvo el ex presidente Sebastián Piñera en su primer y segundo gobierno así como la del primer mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet.

21.03.2022

Este domingo se publicó una nueva encuesta Cadem correspondiente a la tercera semana de marzo, la que coincide con la primera en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric tras asumir el pasado 11 de marzo.

En el sondeo, el Mandatario alcanzó un 50% de aprobación frente a un 20% de desaprobación. Por otra parte un 6% "no aprueba ni desaprueba", mientras que un 24% "no sabe o no responde".

Por otra parte, la encuesta también comparó la primera medición que obtuvo el ex presidente Sebastián Piñera en su primer y segundo gobierno así como la del primer mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Bajo la pregunta ¿usted aprueba o desaprueba la forma como… está conduciendo su gobierno?", en la primera medición de su mandato, Sebastián Piñera en 2010 alcanzó un 52%, al igual que Michelle Bachelet el 2014. En tanto, el 2018, Sebastián Piñera llegó a un 51% de aprobación.

Visita de Ministra Siches a La Araucanía

El pasado 15 de marzo, la ministra del Interior, Izkia Siches visitó la región de La Araucanía, principalmente la comunidad de Temucuicui en Ercilla, en donde se registraron una serie de disparos.

Tras ello, un 77% indicó "era una visita importante para mostrar voluntad de diálogo para enfrentar el conflicto en La Araucanía", mientras que un 67% sostuvo: "Temucuicui es hoy un territorio que está fuera del control de Estado".

Seguido de un 52% que manifestó que la ministra del Interior, "se expuso innecesariamente". En tanto un 46% catalogó la visita de la jefa de cartera como "improvisada" y un 43% indicó que "fue irresponsable".