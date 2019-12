Encapuchado que pateó en la cabeza a un hombre en Providencia en libertad: Investigan si su víctima portaba un cuchillo

24Horas.cl Tvn

09.12.2019

Tras difundirse el pasado viernes un registro captado en la intersección de Providencia con Miguel Claro, donde una persona que ataca a un grupo de encapuchados recibe de vuelta una brutal patada en la cabeza por parte de uno de los manifestantes, durante las últimas horas se conoció que el responsable de la agresión se entregó de manera voluntaria a la Policía de Investigaciones (PDI), argumentando que actuó en "defensa propia".

Ante esta situación, el fiscal de turno decidió dejar en libertad al sujeto, quien sólo quedó citado a declarar. Mientras tanto, el afectado, identificado como Orso Ricci, está fuera de riesgo vital, pero permanece grave y con un largo camino por delante hacia la recuperación.

Se trata de un vecino de años de la comunidad de edificios Torres de Tajamar, quien además es reconocido en el barrio. "Yo lo he visto pasar a él siempre, y lo veo tranquilo", relata un vecino. A esto se suma el testimonio de otra mujer que vive en la zona, quien señala que "me impacta lo que ví de él, porque para mí no es él. Creo que él debe haber estado sobrepasado con todas estas cosas que hemos estado viviendo".

La Fiscalía Oriente y la Brigada de Homicidios están con la investigación del caso. Estas unidades investigan un antecedente que circula en redes sociales y que se maneja en la investigación, pero que aún no es corroborado, el cual indica que Orso manipulaba un cuchillo al momento de intervenir en esta barricada.

Por esta razón estas imágenes son analizadas al detalle, ya que esa evidencia material no está en manos de los investigadores.