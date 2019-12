Encapuchados roban motocicleta de Carabineros y la arrojan al río Mapocho

24Horas.cl TVN

Nuevos incidentes se registraron este viernes en la tarde en la Plaza Baquedano, hasta donde llegaron cientos de encapuchados que desafiaron la advertencia del intendente metropolitano Felipe Guevara, de "tolerancia cero" a nuevas manifestaciones no autorizadas en el lugar.



Entre las acciones de violencia se contó el robo de una motocicleta de Carabineros que los encapuchados arrojaron al río Mapocho desde el puente Pío Nono.



Tal como anunció el intendente Guevara, la plaza Baquedano fue cercada y copada por cerca de 1.000 efectivos de Carabineros que disolvieron a los cientos de personas que llegaron a manifestarse después de una convocatoria realizada por redes sociales y que motivó duras advertencias de la autoridad metropolitana.



Durante esta tarde, Guevara afirmó que "en lo que va de viernes, es el día con menos actividad desde que estalló el 18 de octubre. Nunca ha habido menos de 7.000 personas en Plaza Italia, y este viernes hay menos de 500 personas. No me quiero adelantar, pero parece que la estrategia hoy día está dando frutos".



La "estrategia" consistió en no permitir asambleas, reuniones o manifestaciones de ninguna naturaleza si no se han solicitado autorizaciones. "Si alguien insiste en quedarse va a ser retirado del lugar por las policías", para lo cual "se van a usar todos los medios y protocolos que la ley y autorice. Son métodos que muchas veces ya nadie quiere usar".

AGENCIA ATON