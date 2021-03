No oponer resistencia y tratar de dialogar si se llevan niños: Los consejos para enfrentar una encerrona

24Horas.cl Tvn

"En las noches no podía dormir, ando con miedo. No he vuelto a tomar el auto ni a manejar", relató Soledad, quien sufrió una encerrona hace casi dos meses.

La víctima de uno de estos violentos robos de autos, dijo a 24 Horas que "hay un minuto en el que yo no me acuerdo cuando yo me bajo del auto. Después yo me veo en un paradero, no sé si me bajé o me bajaron".

Dichos delitos se caracterizan por ser rápidos y concretarse en breves minutos, pero llevados a cabo con ensañamiento, y a menudo, efectuados por delincuentes armados.

¿Cómo reaccionar ante una encerrona?

Óscar Bacovich, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, recalcó en que es necesario "no oponer resistencia, porque es una forma de evitar un mal mayor, el daño a la integridad física de cualquiera de los ocupantes del vehículo".

En caso de ir con menores de edad en los vehículos, aconsejó "intentar tener en un corto tiempo un diálogo con los sujetos, por ejemplo cuando se llevan niños, con la finalidad de poder rescatarlos y que se lleven el vehículo".

Aún así, el uniformado, advirtió que si bien esto es lo más viable para resguardarse, "no asegura que se evite una impericia, o que a través de la violencia con la que actúan puedan ejecutar un disparo, pero sí minimiza el riesgo".

Respecto a la salud mental de las víctimas, estas suelen presentar crisis de pánico y bloqueo emocional, además de un posible trauma a raíz de la situación.

En esta línea Pablo Toro, médico psiquiatra de la Red UC Christus, sostuvo que lo mejor es no actuar de inmediato si se es víctima de este delito, sino que "hay que tomar consciencia de lo que está pasando, de sentir el cuerpo y regular los síntomas que se tiene".