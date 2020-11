Encuesta Cadem: Un 80% retiraría su segundo 10% de los fondos de pensiones

24Horas.cl Tvn

09.11.2020

Durante este domingo se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta Plaza Pública de Cadem, en la que se destacó el porcentaje de personas que haría un segundo retiro del 10% de sus fondos de pensiones, en caso de aprobarse dicho proyecto en el Congreso.

En ese sentido, de acuerdo con los resultados,un 80% haría retiro de su segundo, mientras que un 44% no lo retiraría y mantendría los fondos ahorrados, mientras que un 4% no sabe o no responde.

Dentro de las razones para hacer efectivo dicho retiro, un 49% indicó que lo haría para ahorrar y tener en caso de emergencia, un 37% lo utilizaría para la compra de alimentos e insumos básicos, un 29% para pagar deudas y también un 29% lo haría por desconfianza con el sistema de AFP, mientras que un 18% lo utilizaría para pagar cuentas, un 15% para el pago de arriendo o crédito hipotecario y un 8% para aprovechar de sacar estos fondos sin impuestos.

Del mismo modo, un 31% espera retirar más de un millón de pesos, mientras que un 23% espera retirar entre un millón y 800 mil pesos y un 22% no sabe o no responde.

Cabe mencionar que un 66% de los encuestados señaló que han tenido que enfrentar disminuciones de ingresos importantes en su hogar.

Retiro del primer 10%

La encuesta también consultó sobre el uso que tuvo el primer retiro del 10%, en donde un 43% declaró haberlo gastado, un 36% lo ahorró o lo invirtió y un 19% aseguró tenerlo guardado en su cuenta.

Dentro de áreas en donde más se destinaron estos recursos, un 37% señaló que los usó para la compra de alimentos, remedios e insumos básicos, mientras que un 25% lo usó para el pago de cuentas en créditos de consumo, hipotecarios, avances en efectivo u otros.

Otro 20% indicó que usó su dinero para el pago de cuentas de servicios básicos (agua, luz, gas) o de celular, internet y TV, un 14% también para el pago de deudas en educación o salud, un 3% para la compra de artículos de tecnología, artículos para el hogar, ropa u otros.

El 6% adicional de cotización

Otro de los tópicos consultados por la encuesta fue el 6% de cotización en la reforma de pensiones, en donde un 52% de los encuestados prefiere que dicho fondo vaya en su totalidad a la cuenta personal del trabajador, un 10% que vaya en su totalidad a un fondo común solidario y un 32% que vaya un 3% a un fondo solidario y el resto a la cuenta del trabajador.

Asimismo, el 75% de las personas prefiere que el porcentaje adicional de cotización que vaya a un fondo común solidario sea elegido por las personas entre las opciones de una institución estatal o una AFP, mientras que un 18% desea que sea solo estatal y un 4% se inclina por las AFP.

Otro punto consultado es la creación de una AFP estatal que compita con las actuales, estando un 75% de las personas a favor de dicha iniciativa y un 21% en contra.