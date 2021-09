Encuesta CEP: 25% cree que Gabriel Boric será el próximo presidente de Chile

24Horas.cl Tvn

15.09.2021

El Centro de Estudios Publicos (CEP) dio a conocer los resultados de su última encuesta realizada entre el 25 de julio y el 1 de septiembre pasado.

Según detalló la coordinadora del área de Opinión Pública del CEP, Carmen Le Foulon, indicó sobre la democracia que "un 61% cree que es preferible a cualquier otra forma de gobierno".

Carrera presidencial

En cuanto a la pregunta "¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile?", Gabriel Boric lideró la tabla con un 13%, seguido de Sebastián Sichel con un 11%, Yasna Provoste con 6%, Daniel Jadue (3%), José Antonio Kast (3%), Pamela Jiles (2%) y Franco Parisi (2%).

Un 50% contestó "no sabe/no contesta" quién sería su candidato para las próximas elecciones.

Y, respecto a la consulta "independiente de lo que usted prefiera, ¿quién cree usted que será la o el próximo presidente de Chile?", Boric encabeza la tabla con 25%, luego Sichel con 18%, Provoste (10%), Kast (2%), Jadue (1%), Parisi (1%), otras respuestas (4%), ninguno (1%), no sabe (38%).

Nueva Constitución

Sobre si la nueva Constitución podría ayudar a resolver los problemas de Chile, un 49% indicó que probablemente ayude, un 30% sostuvo que probablemente las deje igual y un 15% que probablemente empeore la situación actual.

Evaluación del Gobierno

Más adelante, se preguntó por si se aprueba o desaprueba, "independiente de su posición política, la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno".

Ante ello, un 68% contestó que la desaprueba, 16% la aprueba, 14% no aprueba ni desaprueba y un 3% no sabe o no contesta.