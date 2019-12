"Energía Popular": La nueva iniciativa de Recoleta que busca reducir a $0 las cuentas de la luz

24Horas.cl TVN

09.12.2019

El municipio de Recoleta pondrá en marcha un nuevo y ambicioso proyecto, con el que pretenden eliminar uno de los principales gastos de los hogares: la cuenta de la electricidad.

Según relató a Publimetro el edil de la comuna, Daniel Jadue, la iniciativa llamada "Energía Popular" busca aprovechar la energía fotovoltaica para que, en un comienzo, 43 vecinos pertenecientes al proyecto piloto, paguen $0 en la boleta a fin de mes.

"Vamos a instalar un sistema fotovoltaico que va a generar, con batería incluida, mucho más energía de lo que los vecinos requieren. Le van a entregar energía a la red y nos permitirá hacer que la gente pueda vivir sin pagar electricidad", señaló.

Mañana lanzamos #LaEnergiaPopular en Recoleta. Queremos llegar a la soberanía energética y no depender de los actuales precios abusivos. Algunos vecinos y vecinas tendrán costo cero en su consumo. Estamos felices! pic.twitter.com/5vBg5EtieI — Daniel Jadue (@danieljadue) December 9, 2019

Para comenzar, se privilegió a vecinos de la comuna que ya estuvieran jubilados y en las últimas semanas son seis hogares los que tienen el sistema completamente operativo, el que consiste en al menos cinco paneles fotovoltaicos de 400 watts casa uno, además de un inversor que permite que la energía generada logre alimentar el hogar y el excedente, ingrese a la red eléctrica.

"Si la comuna requiere generar energía para ayudar a la gente con sus cuentas, necesita terrenos donde generarla, y acá no hay donde. ¿Qué hacemos? vamos donde los vecinos y les decimos: "usted me presta su techo y a cambio le permito que usted no pague electricidad nunca más". De esta forma, según lo explicado en el matutino, la Municipalidad se queda con el empalme y el medidor, "por tanto, lo que el vecino inyecte a la red, el municipio se lo va a descontar de la cuenta de luz pública", precisó Jadue.

"Queremos que llegue el minuto en que la comuna genere la misma energía que consume. Eso es soberanía energética. Por ahora no es viable, porque no podemos meternos a decidir en los actores privados, que deberían estar completamente alineados con la comuna si es que esto quisiéramos hacerlo para todos. Pero podemos dar el primer paso", agregó el edil.