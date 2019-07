Enfermera acusada de vacunar con la misma jeringa: "Uno inocula y desecha el material"

24Horas.cl Tvn

12.07.2019

La enfermera acusada de vacunar a varios niños y apoderados del Colegio Alicante de puente Alto con la misma jeringa, entregó por primera vez su versión de los hecho, donde niega categóricamente los hechos que se le imputan.

En conversación con 24 Horas la profesional identificada como Maite Ferrer, afirmó que la vacunación la realizo completamente apegada al protocolo.

"En ningún momento (usó más de una jeringa), no hay que ser enfermera para tener ese criterio, cualquier persona sabe que es un riesgo", expresó Ferrer.

Frente a la pregunta sobre qué tipo de vacunas usó, afirmó que "las vacunas son monodosis, la aguja no se despega de la jeringa y viene cargada. Uno inocula y desecha el material".

Según reveló la mujer las más de 700 dosis que tenía en su poder las adquirió en una de las tres cadenas de farmacias que existen en el país y lo hizo en marzo, por lo que aún no existía desabastecimiento. Sin embargo, puntualizó que no tiene el comprobante de compra, ya que no se imaginó que estaría expuesta a una situación como esta.

Por el momento la investigación sigue en curso a través de dos vías, por medio del Ministerio Público y por la Seremi de Salud.

La entrevista completa será revelada en 24 Horas Central.