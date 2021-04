Enfermera es detenida por ocultar patente para no pagar TAG: "Es la opción que hay"

24Horas.cl Tvn

12.04.2021

Una enfermera fue detenida este lunes en medio de los intensos controles hechos por Carabineros en la Ruta 5, donde fue sorprendida circulando sin patente para evitar el pago del TAG.

La aludida dijo a medios de prensa que, si bien reconoció el delito que estaba cometiendo, "es la opción que hay" para evitar el pago de largos trayectos.

Aseveró que día a dia debe pagar $10.000 entre su casa, ubicada en Nos, y la clínica donde trabaja, criticando que la autopista no entrega el servicio deseado.

"Está bien, está mal, es un delito. Pero es la opción que hay, por qué tengo que pagar por un servicio que no sirve", aseguró.

Asimismo, indicó que "nosotros no tenemos un sueldo millonario, yo no recibo el bono COVID".

"No soy la única que venía sin patente, pero el TAG no me descontará la hora y media que llevo acá. No están dando el servicio que corresponde", acotó.

Cabe señalar que Carabineros llegó hasta la Autopista Central para frenar a todos los vehículos que circularan por la zona, informando tres detenidos y 20 infracciones.

De igual manera, en el sector de Apoquindo con Manquehue, hubo 16 detenidos y tres infracciones de tránsito.