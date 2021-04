El emotivo relato de enfermera: "De qué sirve que nos llamen héroes si no se están cuidando"

Natalia Troncoso, jefa enferma de la UCI del Hospital Metropolitano, contó que durante la pandemia "me ha tocado prometer a hijos que estaré al lado de su madre en el momento de su muerte".

07.04.2021

La jornada de este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera recibió en La Moneda a un grupo de funcionarios para conmemorar el Día Internacional de la Salud, marcado por el combate a la pandemia.

Al término de la cita, Natalia Troncoso, jefa enferma de la UCI del Hospital Metropolitano, tomó la palabra y en representación de todos sus colegas a lo largo del país entregó un emocionante discurso, destacando el duro esfuerzo que implica el año que enfrenta el país en medio de la emergencia.

Troncoso destacó que, en este proceso, "me ha tocado prometer a hijos que estaré al lado de su madre en el momento de su muerte".

Asimismo, pidió que no los llamen superhéroes ni los aplaudan, porque "no sirve de nada si no se están cuidando".

"Quiero contarles mi historia, que refleja la de muchos otros.

Al principio no fue fácil habilitar camas, recibir pacientes COVID, estar con miedo a contagiarme o contagiar a mi familia, con miedo de ser yo la que llegara a esa a ser ventilada. Entramos todos a ciegas, sin saber de qué se trataba este virus. Arriesgué mi vida por amor a mi profesión y mi patria, al igual que todos mis colegas.

Me ha tocado ver familias llorar, o despedirse de sus seres amados que son mis pacientes. Me ha tocado prometer a hijos que estaré acompañando su madre o su padre en el momento de su muerte y con el corazón roto, que cumplido con esa promesa.

He vivido en carne propia los extensos turnos. Yo sé que ustedes saben que el personal está cansado y parece un discurso repetido. ¿Se han preguntado qué hay detrás de ese cansancio?

Les contaré. He tenido que dejar a mis hijos de lado, sintiendo muchas veces impotencia por no estar suficiente tiempo con ellos. Han tenido que madurar muy rápido, ser autosuficientes. Es triste llegar a la casa y que la mamá esté cansada para jugar o leer un cuento.

No somos superhéroes, a veces lloramos. Muchas veces queremos renunciar en el turno. La realidad es dura y adversa, no queremos jugar a ser Dios, ni decidir quién vive y quién no. Queremos darle la oportunidad de vivir a todos.

Pensarán que debo estar loca por estar ahí, y sí, estoy loca de amor por mis pacientes. No hay nada más satisfactorio y que me llene más que decirte: bienvenido a la vida. Eres un guerrero, estás en el hospital, soy tu enfermera. Por eso sigo, porque quiero verlos despertar a todos.

Cuando veo noticias de fiestas clandestinas o manejo al trabajo en horario de toque de queda y veo gente en la calle como si nada, cuando veo que le importa nada sacarse la mascarilla delante de otros me da mucha frustración, porque siento que el esfuerzo que hacemos todos, no sirve de nada.

De qué sirve que nos llamen héroes y nos aplaudan, si cuando ustedes y sus familias no se están cuidando, están dando un mal ejemplo a sus hijos, siendo ellos las esperanza de Chile. Francamente les digo gracias, pero no queremos sus aplausos.

Quiero ver que todos nos unamos en el autocuidado y las normas".