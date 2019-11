Ennio Vivaldi ante uso de perdigones por parte de Carabineros: "Es obvio que no son capaces de manejarlo de forma civilizada"

24Horas.cl TVN

12.11.2019

Durante las manifestaciones de este lunes, Vicente Muñoz, estudiante de primer año de la carrera de actuación teatral de la Universidad de Chile, recibió seis impactos de balines por parte de Carabineros. Uno de ellos, llegó a su ojo izquierdo, comprometiendo su visión.

El joven fue trasladado hasta el Hospital del Salvador, donde fue operado por un equipo de docentes de la misma casa de estudios.

Por lo anterior, la rectoría anunció que interpondrán una acción judicial por los daños sufridos, además de brindar toda la ayuda necesaria a la familia de Vicente.

En ese sentido, el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, manifestó su absoluto rechazo a lo ocurrido y al protocolo de Carabineros, en el que sigue presente el uso de perdigones. Además, agregó que el disparo fue a menos de dos metros y que el balín extraído desde el ojo del joven tenía un centro metálico.

"Después de todos los casos de pérdidas de ojos, que no se tome una medida de inmediato y que diga que esto no puede seguir, me parece absolutamente increíble (...) es obvio que no son capaces de manejarlo (el protocolo) de forma civilizada", indicó.

Sostuvo además que "los que reciben balines no son los que hacen incendios o saqueos, son los jóvenes que se manifiestan pacíficamente, como pueblo no podemos aceptar esa situación".

Por ello, indicó que como casa de estudios "estamos muy disponibles para ayudar a conversar cómo debería ser un accionar eficiente por parte de las Fuerzas de Orden".

Nuevo caso de joven con daño ocular

Catalina Muñoz, hermana de Vicente Muñoz, manifestó que "como familia hemos luchado siempre por los derechos de todos y todas", por lo que su hermano seguirá manifestándose una vez que logre su recuperación.

Indicó además que "la sociedad está siendo vulnerada (...) Agradecemos que el pueblo haya despertado. Somos una familia de lucha y vamos a seguir en eso".

Respecto del uso de balines y violencia desmedida por parte de Carabineros, Catalina expresó que "esto debe parar ahora y no vamos a seguir permitiéndolo...vamos a seguir trabajando para que Chile sea mejor, para que nuestro pueblo tenga dignidad".